  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Donja Lastva
  4. Dzielnica mieszkaniowa Modern furnished two-bedroom apartment in Tivat

Dzielnica mieszkaniowa Modern furnished two-bedroom apartment in Tivat

Donja Lastva, Czarnogóra
od
$404,896
;
9
Zostawić wniosek
ID: 28749
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Tivat Municipality
  • Miasto
    Donja Lastva

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Two-bedroom apartment for sale in Tivat, in an exceptional location in Donja Lastva, only 100 m from the coast. The area of ​​the apartment is 72 m2, it is located on the second floor in a new building and has a view of the sea. The apartment is fully equipped. There is a parking place in front of the building.

Lokalizacja na mapie

Donja Lastva, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$190,125
Dzielnica mieszkaniowa Stan 67 m² na Prodaju – Tivat
Tivat, Czarnogóra
od
$248,806
Dzielnica mieszkaniowa Stan 113 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$2,335
Dzielnica mieszkaniowa Stan 41 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$152,569
Dzielnica mieszkaniowa Stan 47 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$763
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Modern furnished two-bedroom apartment in Tivat
Donja Lastva, Czarnogóra
od
$404,896
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Prodaja, Nov neuseljavan, Jednosoban stan
Dzielnica mieszkaniowa Prodaja, Nov neuseljavan, Jednosoban stan
Dzielnica mieszkaniowa Prodaja, Nov neuseljavan, Jednosoban stan
Dzielnica mieszkaniowa Prodaja, Nov neuseljavan, Jednosoban stan
Dzielnica mieszkaniowa Prodaja, Nov neuseljavan, Jednosoban stan
Dzielnica mieszkaniowa Prodaja, Nov neuseljavan, Jednosoban stan
Podgorica, Czarnogóra
od
$157,264
🏡 Na prodaju – Nov jednosoban stan, Ulica 4. jula   Prodaje se nov, neuseljavan jednosoban stan površine 45 m².   📍 Lokacija: Ulica 4. jula 🏢 Dostupne jedinice: 1. i 3. sprat 🚗 U cijenu uključeno garažno mjesto 💶 Cijena: 134.000 € ✅ Kupac je oslobođen plaćanja poreza na promet nekretnina   S…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 27 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Dzielnica mieszkaniowa Stan 27 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Dzielnica mieszkaniowa Stan 27 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Dzielnica mieszkaniowa Stan 27 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Dzielnica mieszkaniowa Stan 27 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Dzielnica mieszkaniowa Stan 27 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Dzielnica mieszkaniowa Stan 27 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Igalo, Czarnogóra
od
$83,326
Na prodaju luksuzno opremljena garsonjera sa pogledom na more u modernoj novoizgradjenoj zgradi u Herceg Novom.Garsenjera je ukupne povrsine 27m2 i nalazi se na prvom spratu zgrade.Prodaje se namjesten, idealna za za izdavanje tokom sezone ili na duze.Nalazi se na svega 500m od mora!
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 48 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 48 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 48 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 48 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 48 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 48 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 48 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$140,833
Na prodaju stan površine 48 m², smješten u zgradi Did Invest, na dobroj lokaciji, idealnoj za urbani i komforan način života.Iako kvadratura djeluje skromno, raspored prostorija je izvanredno organizovan, pa je svaki kvadrat pažljivo iskorišćen, što ovom stanu daje osjećaj prostranosti i lak…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Czarnogóra
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
20.02.2025
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
03.12.2024
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
Wyświetlić wszystkie publikacje