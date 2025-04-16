Dzielnica mieszkaniowa Stan 115 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Na prodaju luksuzan trosoban stan – Preko Morače, preko puta Hrama, 3. sprat – 115 m²
Prodaje se trosoban stan površine 115 m² u novoj luksuznoj zgradi na vrhunskoj lokaciji – naselje Preko Morače, preko puta Hrama. Stan se nalazi na 3. spratu i opremljen je najmodernijim sistemima, idealan za one koji traže spoj kvaliteta, komfora i prestiža.
Karakteristike stana:
Površina: 115 m²
Sprat: 3. sprat
Luksuzna zgrada i stan
Smart home sistem
Split sistem grijanja i hlađenja
Podno grijanje
Tri kupatila
Ostava
Odličan raspored – funkcionalno organizovan prostor
Dodatne pogodnosti:
Mogućnost kupovine garažnog mjesta
Prestižna i mirna lokacija sa svim sadržajima u blizini
Nova zgrada vrhunskog kvaliteta
Cijena: 3.500 € po m²
Ukupno: 402.500 €
Podgorica, Czarnogóra
