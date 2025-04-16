  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Podgorica
  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 115 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 115 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$472,378
;
9
Zostawić wniosek
ID: 28388
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Na prodaju luksuzan trosoban stan – Preko Morače, preko puta Hrama, 3. sprat – 115 m²   Prodaje se trosoban stan površine 115 m² u novoj luksuznoj zgradi na vrhunskoj lokaciji – naselje Preko Morače, preko puta Hrama. Stan se nalazi na 3. spratu i opremljen je najmodernijim sistemima, idealan za one koji traže spoj kvaliteta, komfora i prestiža.   Karakteristike stana:   Površina: 115 m² Sprat: 3. sprat Luksuzna zgrada i stan Smart home sistem Split sistem grijanja i hlađenja Podno grijanje Tri kupatila Ostava Odličan raspored – funkcionalno organizovan prostor     Dodatne pogodnosti:   Mogućnost kupovine garažnog mjesta Prestižna i mirna lokacija sa svim sadržajima u blizini Nova zgrada vrhunskog kvaliteta     Cijena: 3.500 € po m² Ukupno: 402.500 €

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 55 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$411
Dzielnica mieszkaniowa Stan 62 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$176,042
Dzielnica mieszkaniowa Stan 47 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$352
Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$156,090
Dzielnica mieszkaniowa Stan 48 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$763
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Stan 115 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$472,378
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 56 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 56 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 56 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 56 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 56 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 56 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 56 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$193,646
Na prodaju kompletno opremljen dvosoban stan površine 56m², smješten na prvom spratu kvalitetne i uredno održavane zgrade u Bloku 9.Stan ima izuzetno funkcionalan raspored: prostran dnevni boravak sa izlazom na terasu, odvojenu kuhinju sa ostavom, udobnu spavaću sobu (takođe sa pristupom ter…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Apartments in a low-rise residential building in Budva
Zespół mieszkaniowy Apartments in a low-rise residential building in Budva
Zespół mieszkaniowy Apartments in a low-rise residential building in Budva
Zespół mieszkaniowy Apartments in a low-rise residential building in Budva
Zespół mieszkaniowy Apartments in a low-rise residential building in Budva
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments in a low-rise residential building in Budva
Zespół mieszkaniowy Apartments in a low-rise residential building in Budva
Budva, Czarnogóra
od
$261,872
Rok realizacji 2021
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty w niskim budynku mieszkalnym w Budva.Nowoczesny budynek o niskim wzniesieniu w pobliżu morza.Ten budynek mieszkalny jest mały rozwój z zaledwie 12 apartamentów, położony w jednym z najbardziej prestiżowych obszarów Budva - Komoševina, zaledwie 5 minut spacerem od plaży. Przytulny…
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Dzielnica mieszkaniowa Stan 52 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 52 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 52 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 52 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 52 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 52 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 52 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$1,056
Izdaje se jednosoban stan površine 52 m² u zgradi Oaza, smješten na drugom spratu. Stan je moderno namješten, opremljen podnim grijanjem i odmah useljiv. Nalazi se na atraktivnoj lokaciji sa svim sadržajima u blizini. Mjesečna kirija iznosi 900 €
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Czarnogóra
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
20.02.2025
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
03.12.2024
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
Wyświetlić wszystkie publikacje