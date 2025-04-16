Kompleks mieszkalny Riverside

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Analityczne pliki cookie
Pomóż nam ulepszyć wydajność witryny, Twoje doświadczenie korzystania z witryny i uczynić ją wygodniejszą w użyciu. Informacje gromadzone przez tego typu pliki cookie są zbiorcze i dlatego anonimowe. Służy do dostarczania statystycznych wskaźników korzystania z witryny bez identyfikacji użytkowników.
Reklamowe pliki cookie
Pozwól nam obniżyć koszty marketingu i poprawić komfort użytkowania.
Zapisz
Realting.com wykorzystuje pliki cookie, aby usprawnić Twoją interakcję ze stroną internetową. Możesz skonfigurować, które pliki cookies będą zapisywane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się więcej
Riverside to kompleks mieszkaniowy w dzielnicy Igalo, w pobliżu wybrzeża Herceg Novi i promenady nad Morzem Adriatyckim. Projekt znajduje się niedaleko morza i w sąsiedztwie Institute Dr Simo Milošević — jednego z najbardziej znanych centrów medycznych i rehabilitacyjnych w Czarnogórze. Dzięki lokalizacji w Igalo, kompleks nadaje się nie tylko na sezonowy wypoczynek, ale także do całorocznego zamieszkania. Kompleks obejmuje apartamenty z 1 i 2 sypialniami. Część rezydencji jest skierowana w stronę morza i zielonej części doliny.
O projekcie:
Teren kompleksu znajduje się na stosunkowo płaskiej działce, co jest rzadkością na wybrzeżu Herceg Novi. W apartamentach przewidziano nowoczesne systemy inżynieryjne, funkcjonalne układy pomieszczeń oraz duże okna zapewniające dostęp do naturalnego światła.
O dzielnicy Igalo i Herceg Novi:
Igalo jest uważane za jedną z najbardziej komfortowych części Herceg Novi do życia nad morzem dzięki płaskiemu ukształtowaniu terenu, długiej promenadzie i całorocznej infrastrukturze. Dzielnica jest znana dzięki Institute Dr Simo Milošević, wokół którego skupione są centra wellness, kawiarnie, restauracje i strefy spacerowe.
Herceg Novi to jedno z najbardziej zielonych miast na wybrzeżu Czarnogóry, położone przy wejściu do Zatoki Kotorskiej. Miasto łączy historyczną część, infrastrukturę mariny, plaże oraz spokojniejszy rytm życia w porównaniu z Budvą. Dzięki bliskości Chorwacji i lotniska w Dubrowniku, dzielnica pozostaje atrakcyjna zarówno do zamieszkania na własny użytek, jak i pod wynajem.
Lokalizacja:
morze i promenada Igalo — kilka minut pieszoInstitute Dr Simo Milošević — obok kompleksurestauracje, kawiarnie i sklepy — w dzielnicy Igalocentrum Herceg Novi — około 3 kmPortonovi Resort — około 9 kmlotnisko w Dubrowniku — około 30 kmlotnisko w Tivacie — około 25 kmPotencjał inwestycyjny:
Igalo i Herceg Novi pozostają jednymi z najbardziej poszukiwanych rejonów wybrzeża Czarnogóry dzięki łagodnemu klimatowi, całorocznej infrastrukturze i stabilnemu popytowi na wynajem. Bliskość Instytutu Igalo, promenady i Porto Novi sprawia, że Riverside jest atrakcyjną opcją zarówno do zamieszkania, jak i inwestycji w nieruchomość nad morzem.
Lokalizacja na mapie
Vojvode Luke Vukalovica, Czarnogóra
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.