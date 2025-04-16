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Kompleks mieszkalny Riverside

Vojvode Luke Vukalovica, Czarnogóra
od
$181,380
;
7
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ID: 38124
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 24
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 21.06.2026

Lokalizacja

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  • Adres
    Vojvode Luke Vukalovica

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2024

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Riverside to kompleks mieszkaniowy w dzielnicy Igalo, w pobliżu wybrzeża Herceg Novi i promenady nad Morzem Adriatyckim. Projekt znajduje się niedaleko morza i w sąsiedztwie Institute Dr Simo Milošević — jednego z najbardziej znanych centrów medycznych i rehabilitacyjnych w Czarnogórze. Dzięki lokalizacji w Igalo, kompleks nadaje się nie tylko na sezonowy wypoczynek, ale także do całorocznego zamieszkania. Kompleks obejmuje apartamenty z 1 i 2 sypialniami. Część rezydencji jest skierowana w stronę morza i zielonej części doliny. O projekcie: Teren kompleksu znajduje się na stosunkowo płaskiej działce, co jest rzadkością na wybrzeżu Herceg Novi. W apartamentach przewidziano nowoczesne systemy inżynieryjne, funkcjonalne układy pomieszczeń oraz duże okna zapewniające dostęp do naturalnego światła. O dzielnicy Igalo i Herceg Novi: Igalo jest uważane za jedną z najbardziej komfortowych części Herceg Novi do życia nad morzem dzięki płaskiemu ukształtowaniu terenu, długiej promenadzie i całorocznej infrastrukturze. Dzielnica jest znana dzięki Institute Dr Simo Milošević, wokół którego skupione są centra wellness, kawiarnie, restauracje i strefy spacerowe. Herceg Novi to jedno z najbardziej zielonych miast na wybrzeżu Czarnogóry, położone przy wejściu do Zatoki Kotorskiej. Miasto łączy historyczną część, infrastrukturę mariny, plaże oraz spokojniejszy rytm życia w porównaniu z Budvą. Dzięki bliskości Chorwacji i lotniska w Dubrowniku, dzielnica pozostaje atrakcyjna zarówno do zamieszkania na własny użytek, jak i pod wynajem. Lokalizacja: morze i promenada Igalo — kilka minut pieszoInstitute Dr Simo Milošević — obok kompleksurestauracje, kawiarnie i sklepy — w dzielnicy Igalocentrum Herceg Novi — około 3 kmPortonovi Resort — około 9 kmlotnisko w Dubrowniku — około 30 kmlotnisko w Tivacie — około 25 kmPotencjał inwestycyjny: Igalo i Herceg Novi pozostają jednymi z najbardziej poszukiwanych rejonów wybrzeża Czarnogóry dzięki łagodnemu klimatowi, całorocznej infrastrukturze i stabilnemu popytowi na wynajem. Bliskość Instytutu Igalo, promenady i Porto Novi sprawia, że Riverside jest atrakcyjną opcją zarówno do zamieszkania, jak i inwestycji w nieruchomość nad morzem.

Lokalizacja na mapie

Vojvode Luke Vukalovica, Czarnogóra
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Rekreacja

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Kompleks mieszkalny Riverside
Vojvode Luke Vukalovica, Czarnogóra
od
$181,380
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