  2. Czarnogóra
  3. Kotor
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Kotor, Czarnogóra

hotele
11
16 obiektów total found
Hotel 80 m² w Kotor, Czarnogóra
Hotel 80 m²
Kotor, Czarnogóra
Powierzchnia 80 m²
Na sprzedaż znajduje się funkcjonalna komercyjna przestrzeń o powierzchni 80 m2, położona na…
$335,417
Agencja
Monteonline
Hotel 222 m² w Kotor, Czarnogóra
Hotel 222 m²
Kotor, Czarnogóra
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 222 m²
Ten zabytkowy dwór, zbudowany w XVIII wieku w stylu gotyckim, znajduje się na pierwszej lini…
$1,64M
Agencja
Monteonline
Hotel w Kotor, Czarnogóra
Hotel
Kotor, Czarnogóra
Sypialnie 7
Minihotel na sprzedaż w okolicy Orahovac, w Zatoce Kotor. Obiekt o powierzchni 400 m2 jest z…
$1,10M
Hotel 190 m² w Kotor, Czarnogóra
Hotel 190 m²
Kotor, Czarnogóra
Powierzchnia 190 m²
$386,109
Agencja
Monteonline
Hotel 320 m² w Dobrota, Czarnogóra
Hotel 320 m²
Dobrota, Czarnogóra
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 320 m²
An old stone house is sold at walking distance (15 minutes) to the historical center of Koto…
$806,365
Agencja
Monteonline
Nieruchomości komercyjne w 7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Czarnogóra
Nieruchomości komercyjne
7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Czarnogóra
U5- 134. Fabuła w Dub, KotorNa sprzedaż w Dub, KotorPlat znajduje się w spokojnej "nowej bud…
Cena na żądanie
Agencja
Red Feniks Montenegro
Hotel 382 m² w Kotor, Czarnogóra
Hotel 382 m²
Kotor, Czarnogóra
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 382 m²
Julia Residence - kompleks pięciu apartamentów klasy Klux, położony w miejscowości Stolov. "…
Cena na żądanie
Agencja
Monteonline
Nieruchomości inwestycyjne 168 m² w Kotor, Czarnogóra
Nieruchomości inwestycyjne 168 m²
Kotor, Czarnogóra
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 168 m²
Lokalizacja: pos. Przehan Villa Square: 168 m2 Rynek strony: 181 m2 Letnie sypialnie: 5 Licz…
$1,12M
Agencja
Monteonline
Hotel 330 m² w Kotor, Czarnogóra
Hotel 330 m²
Kotor, Czarnogóra
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 330 m²
Dwa autentyczne kamienne domy, pierwotnie odrestaurowane zgodnie z wymaganiami Instytutu Och…
$2,93M
Agencja
Monteonline
Hotel 1 630 m² w Kotor, Czarnogóra
Hotel 1 630 m²
Kotor, Czarnogóra
Sypialnie 28
Liczba łazienek 28
Powierzchnia 1 630 m²
ekskluzywny hotel z restauracją w fantastycznym miejscu na wybrzeżu Kotorsky Bay (Czarnogóra…
$3,11M
Agencja
Monteonline
Hotel w Kotor, Czarnogóra
Hotel
Kotor, Czarnogóra
Sypialnie 28
Hotel na sprzedaż znajduje się na linii frontu w Stoliv, Boko- Kotorska Bay. Powierzchnia ho…
$3,26M
Nieruchomości komercyjne 160 m² w Kotor, Czarnogóra
Nieruchomości komercyjne 160 m²
Kotor, Czarnogóra
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 160 m²
Wyposażenie: Struktura hotelu: w każdym apartamencie znajduje się kuchnia - salon, łącznie 5…
$1,10M
Agencja
GATE Realty
Hotel 60 m² w Kotor, Czarnogóra
Hotel 60 m²
Kotor, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 60 m²
$348,217
Agencja
Monteonline
Hotel 570 m² w Kotor, Czarnogóra
Hotel 570 m²
Kotor, Czarnogóra
Sypialnie 12
Liczba łazienek 12
Powierzchnia 570 m²
Prezentujemy na sprzedaż ekskluzywny apartament-hotel Castello Risano, położony w historyczn…
$2,67M
Agencja
Monteonline
Nieruchomości inwestycyjne 169 m² w Kotor, Czarnogóra
Nieruchomości inwestycyjne 169 m²
Kotor, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 169 m²
Stary, kamienny palazio na 1 linii morza - wzdłuż starych schodów do morza 3 metry. Dom znaj…
$1,97M
Agencja
Monteonline
Nieruchomości komercyjne 240 m² w Dobrota, Czarnogóra
Nieruchomości komercyjne 240 m²
Dobrota, Czarnogóra
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 240 m²
Dom na sprzeda? z pi? ciem apartamentów wewn? trz i lokali handlowych na pierwszym pi? trze.…
$1,18M
