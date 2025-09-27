Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Czarnogóra
  3. Sutomore
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Sutomore, Czarnogóra

hotele
16
20 obiektów total found
Hotel 245 m² w Sutomore, Czarnogóra
Hotel 245 m²
Sutomore, Czarnogóra
Sypialnie 9
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 245 m²
Hotel 300 m2 jest na sprzedaż w Sutomore. Hotel składa się z 9 apartamentów. Każdy apartamen…
$422,698
Hotel 700 m² w Sutomore, Czarnogóra
Hotel 700 m²
Sutomore, Czarnogóra
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 700 m²
Powierzchnia obiektu: 450m2; Powierzchnia gruntów: 1.000m2 Liczba apartamentów: 8; Powier…
Cena na żądanie
Agencja
MONTBEL D.O.O.
Języki komunikacji
English, Русский, Српски, Crnogorski
Hotel w Sutomore, Czarnogóra
Hotel
Sutomore, Czarnogóra
Mini-hotel for sale in Ratac, Bar Riviera. The mini-hotel with a total area of 400m2 has …
$634,746
Agencja
Vector Estate Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский
Hotel 715 m² w Sutomore, Czarnogóra
Hotel 715 m²
Sutomore, Czarnogóra
Powierzchnia 715 m²
Przytulny nowoczesny hotel położony wśród sosen i cyprysów w małym miasteczku Sutomore, zale…
$1,97M
Gotowy biznes 40 m² w Sutomore, Czarnogóra
Gotowy biznes 40 m²
Sutomore, Czarnogóra
Pokoje 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 40 m²
ID-1861 For Sale: Premises with Two Studios in Sutomore – Ready Tourist Business Just Ste…
$93,454
Agencja
Peters Group Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Српски
Hotel 1 065 m² w Sutomore, Czarnogóra
Hotel 1 065 m²
Sutomore, Czarnogóra
Pokoje 26
Powierzchnia 1 065 m²
Liczba kondygnacji 3
ID-1812 Gotowy biznes turystyczny na sprzedaż - 3 hotel z basenem w Sutomore. Hotel zn…
$2,09M
Agencja
Peters Group Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Српски
Mini-Hotel with 9+ Rating on Booking.com for Sale in Sutomore w Sutomore, Czarnogóra
Mini-Hotel with 9+ Rating on Booking.com for Sale in Sutomore
Sutomore, Czarnogóra
Liczba kondygnacji 3
ID- 1778 - Mini- Hotel z 9 + Ocena na sprzedaż w SutomoreGotowy biznes turystyczny w Sutomor…
$395,308
Agencja
Peters Group Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Српски
Hotel w Sutomore, Czarnogóra
Hotel
Sutomore, Czarnogóra
Sypialnie 9
Uroczy hotel na sprzedaż w malowniczym mieście Bar, składający się z 356 m ² budynku na 414 …
$732,393
Hotel 245 m² w Sutomore, Czarnogóra
Hotel 245 m²
Sutomore, Czarnogóra
Sypialnie 9
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 245 m²
Pensjonat 124; 245 m2 124; Parking Pensjonat 124; Wynajem gotowyNa sprzedaż znajduje się dom…
$409,559
Agencja
MONTBEL D.O.O.
Języki komunikacji
English, Русский, Српски, Crnogorski
Hotel 470 m² w Sutomore, Czarnogóra
Hotel 470 m²
Sutomore, Czarnogóra
Sypialnie 12
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 470 m²
Liczba kondygnacji 2
Trzypiętrowy dom jest gotowym biznesem dla hotelu z 12 apartamentami. Może pomieścić do 40 o…
$424,159
Hotel 1 454 m² w Sutomore, Czarnogóra
Hotel 1 454 m²
Sutomore, Czarnogóra
Powierzchnia 1 454 m²
Pilna sprzedaż hotelu w Czarnogórze przez morze z jego plaży - cena obniżona o 45%!!! Oferta…
$4,10M
Agencja
MONTBEL D.O.O.
Języki komunikacji
English, Русский, Српски, Crnogorski
Pomieszczenie biurowe 39 m² w Sutomore, Czarnogóra
Pomieszczenie biurowe 39 m²
Sutomore, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
lokale handlowe na terenie obiektu o powierzchni 39m2 oraz taras przed wejściem. Istnieje ku…
$75,838
Nieruchomości komercyjne 400 m² w Sutomore, Czarnogóra
Nieruchomości komercyjne 400 m²
Sutomore, Czarnogóra
Powierzchnia 400 m²
Minihotel na sprzedaż w Ratats, Bar Riviera.Minihotel o łącznej powierzchni 400m2 posiada 9 …
$641,248
Agencja
Vector Estate Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский
Hotel 220 000 m² w Sutomore, Czarnogóra
Hotel 220 000 m²
Sutomore, Czarnogóra
Sypialnie 9
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 220 000 m²
Aparthotel w Czarnogórze na sprzedaż W centrum Sutomore, zaledwie 300 metrów od głównej pla…
$255,527
Agencja
MONTBEL D.O.O.
Języki komunikacji
English, Русский, Српски, Crnogorski
Hotel 715 m² w Sutomore, Czarnogóra
Hotel 715 m²
Sutomore, Czarnogóra
Powierzchnia 715 m²
Przytulny nowoczesny hotel, położony wśród drzew sosnowych i cyprysów w małym mieście Sutomo…
$2,22M
Hotel w Sutomore, Czarnogóra
Hotel
Sutomore, Czarnogóra
Sypialnie 8
Liczba łazienek 4
Liczba kondygnacji 3
ID-2028 Apart-Hotel/Building with Restaurant and Apartments on the Montenegrin Coast F…
$515,601
Agencja
Peters Group Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Српски
Hotel 700 m² w Sutomore, Czarnogóra
Hotel 700 m²
Sutomore, Czarnogóra
Sypialnie 23
Liczba łazienek 23
Powierzchnia 700 m²
Hotel położony jest na brzegu morza, w odosobnionej i najpiękniejszej części plaż Riwiery Ba…
$2,22M
Agencja
MONTBEL D.O.O.
Języki komunikacji
English, Русский, Српски, Crnogorski
Hotel 715 m² w Sutomore, Czarnogóra
Hotel 715 m²
Sutomore, Czarnogóra
Powierzchnia 715 m²
Przytulny nowoczesny hotel, położony wśród drzew sosnowych i cyprysów w małym mieście Sutomo…
$2,22M
Nieruchomości komercyjne 800 m² w Sutomore, Czarnogóra
Nieruchomości komercyjne 800 m²
Sutomore, Czarnogóra
Pokoje 22
Powierzchnia 800 m²
Hotel położony jest 50 metrów od morza Posiada 800 metrów kwadratowych powierzchni mieszkaln…
$2,06M
Hotel 300 m² w Sutomore, Czarnogóra
Hotel 300 m²
Sutomore, Czarnogóra
Sypialnie 8
Powierzchnia 300 m²
W Sutomore, poniżej autostrady, 300 m2 hotel jest na sprzedaż. Hotel składa się z 8 apartame…
$479,820
