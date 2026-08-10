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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Bar, Czarnogóra

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hotele
18
pomieszczenia biurowe
3
34 obiekty total found
Hotel 735 m² w 5, Czarnogóra
Hotel 735 m²
5, Czarnogóra
Sypialnie 20
Liczba łazienek 18
Powierzchnia 735 m²
124; 735 m2 124; 20 pokoi 124; 18 łazienek 124; sekcja 425 m2 124; basen 124; restauracja 12…
$1,78M
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MONTBEL D.O.O.
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Nieruchomości komercyjne w Bar, Czarnogóra
Nieruchomości komercyjne
Bar, Czarnogóra
Ten przestronny obiekt handlowy znajduje się na parterze rezydenckiego budynku komercyjnego …
$1,17M
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Gotowy biznes 200 m² w Bar, Czarnogóra
Gotowy biznes 200 m²
Bar, Czarnogóra
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 3
Trzypiętrowa, przestronna willa z 5 sypialniami, duży basen, ogród z śródziemnomorską roślin…
$510,963
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TekceTekce
Hotel 1 800 m² w Bar, Czarnogóra
Hotel 1 800 m²
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 18
Liczba łazienek 18
Powierzchnia 1 800 m²
Apart- hotel na sprzedaż, położony w miejscowości kurort Uteha, na wybrzeżu między Bar i Ulc…
$3,45M
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Agencja
Monteonline
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Hotel 1 100 m² w Bar, Czarnogóra
Hotel 1 100 m²
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 13
Liczba łazienek 15
Powierzchnia 1 100 m²
Witamy w hotelu Edem, przytulny pensjonat położony w malowniczym mieście Kunje, zaledwie 1,7…
$1,50M
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Agencja
Monteonline
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Hotel w Bar, Czarnogóra
Hotel
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 4
Mini hotel na sprzedaż w Sutomore, gmina Bar. Dom ma powierzchnię 430 m2 i znajduje się na d…
$2,33M
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Nieruchomości komercyjne 171 m² w Bar, Czarnogóra
Nieruchomości komercyjne 171 m²
Bar, Czarnogóra
Powierzchnia 171 m²
Przestronne 171 m ² lokale handlowe oferowane są na sprzedaż w samym sercu baru. Ta nierucho…
$461,257
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Agencja
Mbroker
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Hotel 372 m² w Bar, Czarnogóra
Hotel 372 m²
Bar, Czarnogóra
Powierzchnia 372 m²
Na sprzedaż: Aparthotel w Czarnogórze w miejscowości kurortu Chan. 11 niezależnych apartamen…
$491,471
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Agencja
MONTBEL D.O.O.
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Hotel 693 m² w 2, Czarnogóra
Hotel 693 m²
2, Czarnogóra
Powierzchnia 693 m²
Liczba kondygnacji 5
🔥 DLA SPRZEDAŻY - Nowy kompleks mieszkalny w lesie sosnowym, zaledwie 200 m od morza!📍 Lokal…
$1,29M
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Hotel 735 m² w Bar, Czarnogóra
Hotel 735 m²
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 20
Liczba łazienek 18
Powierzchnia 735 m²
W pełni wyposażony hotel z nowoczesną dekoracją i funkcjonalny układ jest oferowany na sprze…
$1,78M
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Agencja
Monteonline
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Hotel 400 m² w Bar, Czarnogóra
Hotel 400 m²
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 400 m²
Udany i dochodowy biznes nad morzem! Na sprzedaż nowoczesny minihotel w prestiżowym kurorcie…
$1,02M
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Agencja
Monteonline
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Sklep 61 m² w Bar, Czarnogóra
Sklep 61 m²
Bar, Czarnogóra
Powierzchnia 61 m²
Obiekt znajduje się na parterze nowego budynku mieszkalnego przy ulicy Macedońskiej.Wejście …
$185,092
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Hotel 1 500 m² w Bar, Czarnogóra
Hotel 1 500 m²
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 16
Liczba łazienek 18
Powierzchnia 1 500 m²
18 apartamentów 124; basen 124; 1500 m2 bruttoNa sprzedaż oferowany jest w pełni wyposażony …
$1,76M
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Agencja
MONTBEL D.O.O.
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Hotel 510 m² w Bar, Czarnogóra
Hotel 510 m²
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 12
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 510 m²
Biznes turystyczny w barze. Aktualny apartament hotel na cały rok zakwaterowanie gości, wyn…
$702,101
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Agencja
MONTBEL D.O.O.
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Hotel 769 m² w Bar, Czarnogóra
Hotel 769 m²
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 14
Liczba łazienek 14
Powierzchnia 769 m²
Wielka szansa dla inwestorów i miłośników życia nad morzem! Przedstawiamy minihotel położony…
$886,699
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Agencja
Monteonline
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Nieruchomości komercyjne 37 m² w Bar, Czarnogóra
Nieruchomości komercyjne 37 m²
Bar, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Liczba kondygnacji 2
Oferujemy Państwu wyśmienite dwupokojowe mieszkanie w prestiżowej dzielnicy Donja Lastva - m…
$103,935
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Gotowy biznes 744 m² w Bar, Czarnogóra
Gotowy biznes 744 m²
Bar, Czarnogóra
Powierzchnia 744 m²
Wspaniały hotel w mieście Bar, hotel ma cztery piętra, na pierwszym piętrze znajduje się 100…
$917,411
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Nieruchomości komercyjne 57 m² w Bar, Czarnogóra
Nieruchomości komercyjne 57 m²
Bar, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Atrakcyjna oferta - lokale handlowe w centrum miasta Bar! W centrum malowniczego miasta Bara…
$139,467
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Agencja
MONTBEL D.O.O.
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Nieruchomości komercyjne 35 m² w Bar, Czarnogóra
Nieruchomości komercyjne 35 m²
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro 1
Nieruchomości CzarnogóraPowierzchnia handlowa o powierzchni 35m ² jest na sprzedaż w barze, …
$135,240
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Commercial spaces in Emerald Residence in Bar w Bar, Czarnogóra
Commercial spaces in Emerald Residence in Bar
Bar, Czarnogóra
Powierzchnia 51 m²
Przestrzenie handlowe w Emerald Residence w barze oferują doskonałe połączenie funkcjonalnoś…
$90,749
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Hotel 560 m² w Bar, Czarnogóra
Hotel 560 m²
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 560 m²
Witamy w wyjątkowym hotelu w samym sercu Sutomore! Ten uroczy obiekt o łącznej powierzchni 5…
$518,201
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Agencja
Monteonline
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Nieruchomości inwestycyjne 130 m² w Bar, Czarnogóra
Nieruchomości inwestycyjne 130 m²
Bar, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 130 m²
Piętro 1
Zapraszamy do posiadania kwitnącej firmy - popularnej kawiarni znajduje się w samym sercu ba…
$46,505
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Hotel w Bar, Czarnogóra
Hotel
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 20
Liczba łazienek 18
Hotel w Czarnogórze Z kupą dla 17 numerów w BECHICHI.- Powierzchnia 472 m2. 5 pięter + pomie…
$2,32M
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Agencja
MONTBEL D.O.O.
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Nieruchomości komercyjne 248 m² w Bar, Czarnogóra
Nieruchomości komercyjne 248 m²
Bar, Czarnogóra
Powierzchnia 248 m²
Usługi Agencji do zwalczania transakcji pod kluczem jest bezpłatny dla nabywcy!!! Struktura …
$687,726
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Hotel 700 m² w Bar, Czarnogóra
Hotel 700 m²
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 16
Liczba łazienek 16
Powierzchnia 700 m²
Wspaniały hotel na sprzedaż w malowniczym mieście Bar, zaledwie 300 metrów od wybrzeża! Ten …
$2,13M
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Agencja
Monteonline
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Pomieszczenie biurowe 12 m² w Bar, Czarnogóra
Pomieszczenie biurowe 12 m²
Bar, Czarnogóra
Powierzchnia 12 m²
Miejsce w garażu 12m2. Kompleks PAMC Residence zbudowany jest zgodnie z nowoczesnymi standar…
$20,966
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Pomieszczenie biurowe 83 m² w Bar, Czarnogóra
Pomieszczenie biurowe 83 m²
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 83 m²
Przestrzeń handlowa w samym centrum baru, o powierzchni 83m2. Dwa pokoje, łazienka. Elektryc…
$207,330
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Hotel 1 470 m² w Bar, Czarnogóra
Hotel 1 470 m²
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 24
Liczba łazienek 24
Powierzchnia 1 470 m²
Nowy hotel na sprzedaż w ramach kompleksu Soho City zbudowanego w 2019 rokuKompleks, zbudowa…
Cena na zgłoszenie
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Agencja
MONTBEL D.O.O.
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Pomieszczenie biurowe 105 m² w Bar, Czarnogóra
Pomieszczenie biurowe 105 m²
Bar, Czarnogóra
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
W samym centrum miasta, bar w budynku zajmuje dwa piętra i przestrzeni handlowej 105m2. Skła…
$249,404
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Zakład produkcyjny 57 m² w Bar, Czarnogóra
Zakład produkcyjny 57 m²
Bar, Czarnogóra
Powierzchnia 57 m²
Piętro 1/10
Lokale handlowe na sprzedaż w nowoczesnym LCD w barze.Powierzchnia: 57.15 m2Podłoga: 1 (ziem…
$166,008
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