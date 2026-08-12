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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Zabljak, Czarnogóra

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hotele
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5 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne w Zabljak, Czarnogóra
Nieruchomości komercyjne
Zabljak, Czarnogóra
Brand- nowa restauracja na sprzedaż lub wynajem, znajduje się w doskonałej okolicy Žabljak. …
Cena na zgłoszenie
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Nieruchomości inwestycyjne 40 m² w Zabljak, Czarnogóra
Nieruchomości inwestycyjne 40 m²
Zabljak, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Jeśli szukasz inwestycji, która będzie działać dla Ciebie od pierwszego dnia, jest to przypa…
$426,076
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Agencja
Monteonline
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Hotel 219 m² w Zabljak, Czarnogóra
Hotel 219 m²
Zabljak, Czarnogóra
Sypialnie 8
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 219 m²
Wynajem operacyjny na sprzedaż w Zabljak: domy letniskowe Dom rodzinny Pleme w bardzo malown…
$322,436
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Agencja
Monteonline
Języki komunikacji
English, Русский, Српски
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Hotel 480 m² w Zabljak, Czarnogóra
Hotel 480 m²
Zabljak, Czarnogóra
Sypialnie 12
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 480 m²
Wyjątkowa okazja do zdobycia gotowej, w pełni funkcjonującej działalności w sercu Parku Naro…
$621,841
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Agencja
Monteonline
Języki komunikacji
English, Русский, Српски
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Hotel 228 m² w Zabljak, Czarnogóra
Hotel 228 m²
Zabljak, Czarnogóra
Sypialnie 5
Powierzchnia 228 m²
$227,923
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