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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Bijela, Czarnogóra

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4 obiekty total found
Gotowy biznes 350 m² w Bijela, Czarnogóra
Gotowy biznes 350 m²
Bijela, Czarnogóra
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 3
Wspaniały dom na sprzedaż w Stoliv, Kotor. Dom znajduje się na działce o powierzchni 600 m2.…
$673,542
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Nieruchomości komercyjne 101 m² w Bijela, Czarnogóra
Nieruchomości komercyjne 101 m²
Bijela, Czarnogóra
Powierzchnia 101 m²
Odkryj doskonałą okazję inwestycyjną w Bijeli. Położony w nowym kompleksie zaledwie 170 metr…
$293,562
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Hotel 784 m² w Bijela, Czarnogóra
Hotel 784 m²
Bijela, Czarnogóra
Pokoje 24
Sypialnie 12
Liczba łazienek 12
Powierzchnia 784 m²
Powierzchnia: 784 m2Łączna liczba jednostek zakwaterowania: 12Ilość pokoi: 10Liczba apartame…
$3,46M
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Agencja
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Gotowy biznes 790 m² w Bijela, Czarnogóra
Gotowy biznes 790 m²
Bijela, Czarnogóra
Sypialnie 19
Liczba łazienek 19
Powierzchnia 790 m²
Liczba kondygnacji 4
Hotel na sprzedaż zaledwie 50 metrów od morza w Biel, Herceg Novi. Powierzchnia hotelu wynos…
$2,83M
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