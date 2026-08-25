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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Qormi, Malta

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44 obiekty total found
Sklep w Qormi, Malta
Sklep
Qormi, Malta
Kącik klasy sklep 4b, 56m2, w ruchliwym obszarze tętniącego życiem centrum handlowego - Qorm…
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Nieruchomości komercyjne w Qormi, Malta
Nieruchomości komercyjne
Qormi, Malta
Prime Industrial Jednostka na sprzedaż - Idealny dla Magazynu lub Garaż Położony w dobrze ug…
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Nieruchomości inwestycyjne w Qormi, Malta
Nieruchomości inwestycyjne
Qormi, Malta
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Wspaniały 340 lat, 3-piętrowy dom w Qormi wsi rdzeń. 17 pokoi, centralny dziedziniec, 5 poko…
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Magazyn w Qormi, Malta
Magazyn
Qormi, Malta
Przestronny magazyn przemysłowy położony w południowej części Hal Qormi Industrial Area. Nie…
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Magazyn w Qormi, Malta
Magazyn
Qormi, Malta
Lokale handlowe / Magazyn (460 m2) zlokalizowany w Handaq Industrial Zone. Corner Property, …
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Nieruchomości komercyjne w Qormi, Malta
Nieruchomości komercyjne
Qormi, Malta
Liczba łazienek 1
Qormi Xi124; UCA Powierzchnia 124; Nieruchomość Freehold z Jaskinią Man Przestronny 5- garaż…
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Nieruchomości komercyjne w Qormi, Malta
Nieruchomości komercyjne
Qormi, Malta
Jeden garaż samochodowy jest sprzedawany w formie powłoki. W bardzo centralnej okolicy w Qor…
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Nieruchomości komercyjne w Qormi, Malta
Nieruchomości komercyjne
Qormi, Malta
Sypialnie 1
Wybór 3 lokali handlowych w nowym obszarze rozwoju w Qormi z klasy 4B pozwala na mierzenie o…
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Nieruchomości komercyjne w Qormi, Malta
Nieruchomości komercyjne
Qormi, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
QORMI - Ta była własność komercyjna w U.C.A oferuje nieograniczony potencjał dla aspiracji p…
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Sklep w Qormi, Malta
Sklep
Qormi, Malta
Kącik sklep klasy 4b, 65m2, w ruchliwym obszarze tętniącego życiem centrum handlowego - Qorm…
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Nieruchomości komercyjne w Qormi, Malta
Nieruchomości komercyjne
Qormi, Malta
Sypialnie 1
Garaż w bardzo doskonałej okolicy w Qormi. Ta nieruchomość składa się z garażu, toalety i bi…
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Nieruchomości komercyjne w Qormi, Malta
Nieruchomości komercyjne
Qormi, Malta
Qormi - Garaż o powierzchni około 90 metrów kwadratowych, zaprojektowany tak, aby pomieścić …
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Nieruchomości komercyjne w Qormi, Malta
Nieruchomości komercyjne
Qormi, Malta
Położony w Qormi, ten wyjątkowo przestronny garaż jest dostępny na sprzedaż i mierzy około 2…
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Magazyn w Qormi, Malta
Magazyn
Qormi, Malta
Liczba łazienek 4
Strona handlowa w bardzo dobrej lokalizacji - Central Business District, W60xL60 Składa się …
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Magazyn w Qormi, Malta
Magazyn
Qormi, Malta
Masywny magazyn o powierzchni około 3000sqms w doskonałej lokalizacji w Qormi
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Magazyn w Qormi, Malta
Magazyn
Qormi, Malta
Handaq Nowe magazyny narożne położone w cichej dzielnicy przemysłowej na sprzedaż. -Około 95…
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Nieruchomości komercyjne w Qormi, Malta
Nieruchomości komercyjne
Qormi, Malta
Sypialnie 1
Kącik handlowy o powierzchni ok. 300 mkw, położony w doskonałej okolicy w Qormi z dobrym prz…
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Nieruchomości komercyjne w Qormi, Malta
Nieruchomości komercyjne
Qormi, Malta
Sypialnie 1
Commercial Warehouse w bardzo dobrej lokalizacji w Qormi mierzy w przybliżeniu 8,28 mtrs prz…
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Nieruchomości komercyjne w Qormi, Malta
Nieruchomości komercyjne
Qormi, Malta
Sypialnie 1
garaż o wymiarach 21 stóp x 84 stóp poziom ulicy
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Magazyn w Qormi, Malta
Magazyn
Qormi, Malta
Magazyn w Handaq
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Nieruchomości komercyjne w Qormi, Malta
Nieruchomości komercyjne
Qormi, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Massive Shop z pozwoleniami w doskonałej stronie handlowej. Parter 20ft X 220ft plus dodatko…
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Nieruchomości komercyjne w Qormi, Malta
Nieruchomości komercyjne
Qormi, Malta
Doskonała okazja, aby uzyskać przestronny garaż na ulicy w dogodnej okolicy Qormi. Obiekt o …
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Nieruchomości komercyjne w Qormi, Malta
Nieruchomości komercyjne
Qormi, Malta
Położony w tętniącej życiem i szybko rozwijającej się dzielnicy Qormi, ta elastyczna przestr…
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Nieruchomości komercyjne w Qormi, Malta
Nieruchomości komercyjne
Qormi, Malta
Przestronne półpiwnice 6- Garaż samochodowy w lokalizacji Prime Qormi Doskonała okazja inwe…
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Nieruchomości komercyjne w Qormi, Malta
Nieruchomości komercyjne
Qormi, Malta
Liczba łazienek 1
Położony w jednej z najbardziej strategicznych i widocznych obszarów Qormi, ten przestronny …
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Nieruchomości komercyjne w Qormi, Malta
Nieruchomości komercyjne
Qormi, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Duży garaż, który może pomieścić 8 samochodów z małym podwórzem i WC znajduje się w obszarze…
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Nieruchomości inwestycyjne w Qormi, Malta
Nieruchomości inwestycyjne
Qormi, Malta
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Qormi (San Gorg Area) - Jeden z rodzaju Grand Palazzo pełen affresci, położony w samym sercu…
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Nieruchomości komercyjne w Qormi, Malta
Nieruchomości komercyjne
Qormi, Malta
Garaż Semi Basement w doskonałej lokalizacji w Hal Qormi
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Nieruchomości inwestycyjne w Qormi, Malta
Nieruchomości inwestycyjne
Qormi, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
A one-of-a-Kind 15th-Century Palazzo w Qormi Rzadki kawałek Maltańskiego Dziedzictwa Ten ni…
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Nieruchomości komercyjne w Qormi, Malta
Nieruchomości komercyjne
Qormi, Malta
Sypialnie 1
Fabryka zlokalizowana w Handaq Industrial Area.5300m kwadrat działki.4 plus 1 przestrzeń powietrzna
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