Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Malta
  3. Gozo Region
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Gozo Region, Malta

Victoria
10
44 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne w Kercem, Malta
Nieruchomości komercyjne
Kercem, Malta
Ten wspaniały obiekt handlowy, położony w uroczej miejscowości Kercem, jest teraz dostępny n…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne w Zebbug, Malta
Nieruchomości inwestycyjne
Zebbug, Malta
Sypialnie 10
Liczba łazienek 3
Ten rzadki, nieprzekształcony palazzo w Zebbug oferuje niepowtarzalną okazję do przywrócenia…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Zebbug, Malta
Nieruchomości komercyjne
Zebbug, Malta
Położony w spokojnym regionie Zebbug handlowych obiektów. Posiadłość jest wolna
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Xaghra, Malta
Nieruchomości komercyjne
Xaghra, Malta
Sypialnie 1
NA
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Nadur, Malta
Nieruchomości komercyjne
Nadur, Malta
Basement 2 garaż samochodowy 8,5 m na 2,77 m z dodatkowym magazynowaniem 7 m na 3m, w bloku …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Kercem, Malta
Nieruchomości komercyjne
Kercem, Malta
Garaż na sprzedaż w Kercem. Miejsce dla 1 pojazdu na poziomie piwnicy. Skontaktuj się z nami…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Xaghra, Malta
Nieruchomości komercyjne
Xaghra, Malta
Sypialnie 1
Garaż / Magazyn na dwóch piętrach• 43 x 108• 430 m2• w tym WC i miejsce dla biur
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Qala, Malta
Nieruchomości komercyjne
Qala, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Na sprzedaż w pięknej miejscowości Qala w nowym bloku rozwoju jest przestrzeń biurowa na poz…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Xaghra, Malta
Nieruchomości komercyjne
Xaghra, Malta
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Ten elegancki 18-wieczny Palazzo obraca się wokół wielkiego centralnego dziedzińca i oferuje…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Xaghra, Malta
Nieruchomości komercyjne
Xaghra, Malta
Sypialnie 1
Brand new St Julians 32 pokój pensjonat jest wykończony w Shell do grudnia 2019 r., Każdy je…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Ghajnsielem, Malta
Nieruchomości komercyjne
Ghajnsielem, Malta
2 Garaże na poziomie ulicy lub w piwnicy są dostępne połączone windą. Idealne miejsce na doj…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Kercem, Malta
Nieruchomości komercyjne
Kercem, Malta
Garaż Space Car na sprzedaż w Kercem Lokalizacja: Kercem, Gozo, blisko szkół, apteki i sklep…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Sannat, Malta
Nieruchomości komercyjne
Sannat, Malta
Zakres 1, 2 i 4 garaże samochodowe ustawione na 2 poziomach wszystkie częściowo wykończone. …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Sannat, Malta
Nieruchomości komercyjne
Sannat, Malta
Wszystkie garaże są na ulicy. • Wewnętrzne warsztaty muszą dzielić wspólne wejście.. Opcjona…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Xaghra, Malta
Nieruchomości komercyjne
Xaghra, Malta
Sypialnie 1
NA
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Ghajnsielem, Malta
Nieruchomości komercyjne
Ghajnsielem, Malta
Większa niż zwykle 1 miejsce w garażu samochodowym w bloku w Ghajnsielem. Idealny na dojazd …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Gharb, Malta
Nieruchomości komercyjne
Gharb, Malta
Sypialnie 5
Idealny do dużej restauracji lub Boutique Hotel jest ten potrójny fronted Town House w piękn…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Xaghra, Malta
Nieruchomości komercyjne
Xaghra, Malta
1 z 5 garaży dostępnych pod tym oszałamiającym bloku apartamentów. Te garaże są sprzedawane …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Victoria, Malta
Nieruchomości komercyjne
Victoria, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Sklep położony w doskonałej lokalizacji w Gozo
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Ghasri, Malta
Nieruchomości komercyjne
Ghasri, Malta
Wybór garaży dostępnych w tym cichym bloku w Ghasri. Ceny zaczynają się od 29,500 za jeden g…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Victoria, Malta
Nieruchomości komercyjne
Victoria, Malta
Niesamowita okazja!! Oferowane na sprzedaż jest ten piękny podwójny fronted Palazzo pokryte …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Victoria, Malta
Nieruchomości komercyjne
Victoria, Malta
Liczba łazienek 2
Osobliwa restauracja w sercu Victorii, Gozo. Obiekt jest 650m kw. dom charakteru, który zost…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Sannat, Malta
Nieruchomości komercyjne
Sannat, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Na sprzedaż w Sannat znajduje się to biuro na parterze o powierzchni wewnętrznej 89.80m i po…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Xaghra, Malta
Nieruchomości komercyjne
Xaghra, Malta
Zakres garaży z cenami zaczynającymi się od €32,000 za jeden garaż samochodowy sprzedawany w…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Qala, Malta
Nieruchomości komercyjne
Qala, Malta
Na tym dolnym piętrze piwnicy pozostają 2 garaże jako część tego pięknego bloku. Na poziomie…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Zebbug, Malta
Nieruchomości komercyjne
Zebbug, Malta
Szeroki wybór garaży zaczynających się od 1 garażu samochodowego idącego do 4 garażu samocho…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Sannat, Malta
Nieruchomości komercyjne
Sannat, Malta
• Wszystkie garaże są na ulicy. • Garaże wewnętrzne muszą mieć wspólne wejście. Opcjonalne p…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Victoria, Malta
Nieruchomości komercyjne
Victoria, Malta
Sypialnie 1
4 pokoje na parterze w bardzo dobrej lokalizacji Idealny dla sklepu lub kliniki
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Nadur, Malta
Nieruchomości komercyjne
Nadur, Malta
1 z 3 garaży dostępnych pod tym pięknym blokiem na wsi Nadur. Blisko połączenia autobusowego…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Fontana, Malta
Nieruchomości komercyjne
Fontana, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Ten niesamowity tradycyjny budynek składa się z obszaru handlowego na parterze z pozwoleniam…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się