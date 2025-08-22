Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Swieqi, Malta

11 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne w Swieqi, Malta
Nieruchomości komercyjne
Swieqi, Malta
Sypialnie 1
2 Miejsca handlowe dostępne w bardzo prestiżowym bloku położonym w samym sercu Swieqi, Offic…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Swieqi, Malta
Nieruchomości komercyjne
Swieqi, Malta
Sypialnie 1
Półpiwnica przestronny 2 garaż samochodowy z wysokim sufitem Garaż jest bardzo dobrze położo…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Swieqi, Malta
Nieruchomości komercyjne
Swieqi, Malta
Sypialnie 1
Sklep 4 Klasa B znajduje się w Swieqi granicy z Ibragg. Idealny do biura, salonu piękności l…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Swieqi, Malta
Nieruchomości komercyjne
Swieqi, Malta
Wybór 1 lub 1,5 garaży samochodowych na sprzedaż w cichej drodze w Swieqi. Kompleks garażowy…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Swieqi, Malta
Nieruchomości komercyjne
Swieqi, Malta
4 garaż samochodowy w centrum Swieqi z wodą i elektrycznością zainstalowane z gniazda elektr…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Swieqi, Malta
Nieruchomości komercyjne
Swieqi, Malta
Sypialnie 1
Duży garaż Semi Basement pasuje 4 samochody
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Swieqi, Malta
Nieruchomości komercyjne
Swieqi, Malta
Sypialnie 1
Założenie komercyjne w doskonałej lokalizacji Ta l- Ibragg, posiadający zezwolenia klasy 4B …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Swieqi, Malta
Nieruchomości komercyjne
Swieqi, Malta
Wybór 2 garaży samochodowych na sprzedaż w cichej drodze w Swieqi. Kompleks garażowy jest po…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Swieqi, Malta
Nieruchomości komercyjne
Swieqi, Malta
Sypialnie 1
Na sprzedaż w Swieqi•Dostępny w piwnicy jest ten 1 garaż samochodowy o łącznej powierzchni 1…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Swieqi, Malta
Nieruchomości komercyjne
Swieqi, Malta
8 garaż samochodowy, w tym drzwi elektryczne, elektryczność i woda, zbiornik wody
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Swieqi, Malta
Nieruchomości komercyjne
Swieqi, Malta
Sypialnie 1
8 garaż samochodowy leżący u podstaw bloku 5 jednostek w Swieqi
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
