Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Central Region, Malta

Saint Julians
12
Sliema
22
Msida
20
Birkirkara
40
169 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne w Saint Julians, Malta
Nieruchomości komercyjne
Saint Julians, Malta
Sypialnie 1
Lokale handlowe usytuowane w doskonałej lokalizacji z widokiem na morze 6 sektorów dostępne …
Nieruchomości komercyjne w Birkirkara, Malta
Nieruchomości komercyjne
Birkirkara, Malta
Sypialnie 1
3 piętro lokale komercyjne obecnie budowane Data zakończenia budowy powłoki Sierpień 2017 Freehold
Nieruchomości komercyjne w Saint Julians, Malta
Nieruchomości komercyjne
Saint Julians, Malta
Sypialnie 1
1 samochód parter garaż z 2 oknami do drogi w kompleksie garażu w Ta 'Giorni
Nieruchomości komercyjne w Balzan, Malta
Nieruchomości komercyjne
Balzan, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Balzan....... 4C Licencja 75 m2 lokale w najlepszej okolicy tej wsi
Nieruchomości komercyjne w Sliema, Malta
Nieruchomości komercyjne
Sliema, Malta
Wybór 1 lub 2 zamykanie samochodów w Sliema począwszy od ceny EUR28,500 do EUR78,500
Nieruchomości komercyjne w San Gwann, Malta
Nieruchomości komercyjne
San Gwann, Malta
Sypialnie 1
Półpiwnica 3 garaż samochodowy w San Gwann Garage jest 10 kursy wysokie
Nieruchomości komercyjne w Birkirkara, Malta
Nieruchomości komercyjne
Birkirkara, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Skończone salon 100ftx 27ft z podziemnej piwnicy garażu i overlying otwarty sklep biurowy pl…
Nieruchomości komercyjne w Saint Julians, Malta
Nieruchomości komercyjne
Saint Julians, Malta
Sypialnie 1
2 samochody garaż w pobliżu ex ITS i Corinthia San Gorg. Jest w półpiwnicy z 14 wysokością k…
Nieruchomości inwestycyjne w Santa Venera, Malta
Nieruchomości inwestycyjne
Santa Venera, Malta
Sypialnie 8
Liczba łazienek 4
W pełni oddzielony, narożnik Palazzo w obszarze akweduktu St Venera. Znajduje się w UCA (ko…
Nieruchomości komercyjne w Pieta, Malta
Nieruchomości komercyjne
Pieta, Malta
Sypialnie 1
Jednostka komercyjna parteru w Piecie z 3C pozwala na około 340m ². Obecnie skonfigurowany j…
Nieruchomości komercyjne w Ta Xbiex, Malta
Nieruchomości komercyjne
Ta Xbiex, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 4
W pełni wyposażona restauracja 100 obejmuje wysoce narażone na przemijające handlu dostępne …
Nieruchomości komercyjne w Sliema, Malta
Nieruchomości komercyjne
Sliema, Malta
Sypialnie 1
Garaż znajduje się na poziomie -2
Nieruchomości komercyjne w Msida, Malta
Nieruchomości komercyjne
Msida, Malta
Sypialnie 1
Garaż na 3 ulice z piwnicą w Msida, który może być również przekształcony w sklep, pozwala. …
Pomieszczenie biurowe w Sliema, Malta
Pomieszczenie biurowe
Sliema, Malta
Prime Office Space in Sliema: Idealny dla biznesu i piękna ? Lokalizacja: Sliema centralna …
Nieruchomości komercyjne w Msida, Malta
Nieruchomości komercyjne
Msida, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
B 'Kara komercyjna Przypuszczenia klasy 4 Idealne dla Take Away mając WC i wał
Nieruchomości komercyjne w Balzan, Malta
Nieruchomości komercyjne
Balzan, Malta
Sypialnie 1
Obecnie na planie, wybór parter Commercials w doskonałej dzielnicy mieszkalnej w Balzan, w p…
Nieruchomości komercyjne w Attard, Malta
Nieruchomości komercyjne
Attard, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Sklep o powierzchni 45 mkw w Attard. Sklep posiada pozwolenie klasy IV i obejmuje łazienkę i…
Nieruchomości komercyjne w Birkirkara, Malta
Nieruchomości komercyjne
Birkirkara, Malta
NA
Nieruchomości komercyjne w Msida, Malta
Nieruchomości komercyjne
Msida, Malta
Położony w Msida, ta przestrzeń handlowa mierzy około 110 m ² i jest podzielony na dwa pozio…
Nieruchomości komercyjne w Birkirkara, Malta
Nieruchomości komercyjne
Birkirkara, Malta
Sypialnie 1
Duży garaż o wymiarach 105 stóp na 16,5 stóp w doskonałej lokalizacji w Birkirkara. Garaż je…
Nieruchomości komercyjne w Santa Venera, Malta
Nieruchomości komercyjne
Santa Venera, Malta
Sypialnie 1
Garaż samochodowy na poziomie 3 w St 'Venera. Garaż ma okno przez szybę. Długość to 45ft x 1…
Pomieszczenie biurowe w Msida, Malta
Pomieszczenie biurowe
Msida, Malta
Liczba łazienek 1
Ready Built Office - Class 4A - in Central Msida. 83m2 powierzchni otwartej, w tym WC Skońc…
Nieruchomości komercyjne w Birkirkara, Malta
Nieruchomości komercyjne
Birkirkara, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Lokale handlowe na 4 piętrach, o powierzchni ok. 375m2 w doskonałej lokalizacji w Birkirkarz…
Nieruchomości komercyjne w Pieta, Malta
Nieruchomości komercyjne
Pieta, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
sklep handlowy w Pieta•Bardzo centralnie•łazienka
Nieruchomości inwestycyjne w Balzan, Malta
Nieruchomości inwestycyjne
Balzan, Malta
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Rzadka okazja do zdobycia prestious i narzucający PALAZZO, w poszukiwanej i spokojnej części…
Nieruchomości komercyjne w Balzan, Malta
Nieruchomości komercyjne
Balzan, Malta
Sypialnie 1
Doskonała nieruchomość z przestronnym układem na 2 piętrach znajduje się w bardzo dobrym mie…
Nieruchomości komercyjne w Birkirkara, Malta
Nieruchomości komercyjne
Birkirkara, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 3
Komercyjne znajduje się w bardzo dobrej lokalizacji w Mriehel o około 220 m2 każdy piętro.•N…
Nieruchomości komercyjne w Attard, Malta
Nieruchomości komercyjne
Attard, Malta
Magazyny na 5 tumoli ziemi na sprzedaż lub wynajem w bardzo dobrej lokalizacji
Nieruchomości komercyjne w Saint Julians, Malta
Nieruchomości komercyjne
Saint Julians, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Hotel, który ma być opracowany w dobrze poszukiwanym obszarze w St Julians składający się z …
Nieruchomości komercyjne w San Gwann, Malta
Nieruchomości komercyjne
San Gwann, Malta
2 garaż samochodowy, poziom bazowy
