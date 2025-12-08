Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Malta
  3. Mosta
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Mosta, Malta

19 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne w Mosta, Malta
Nieruchomości komercyjne
Mosta, Malta
Sypialnie 1
3 piętra komercyjnych garaży i salonów. 1 podłoga - garaże sklepowe, 1 podłoga - miejsca par…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Mosta, Malta
Nieruchomości komercyjne
Mosta, Malta
Sypialnie 1
Kącik Plot ziemi na 3 Drogi Semi Industrial 45 x 80 Idealny do Showroom lub blok biur
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Mosta, Malta
Nieruchomości komercyjne
Mosta, Malta
Sypialnie 1
2 Garaże komercyjne będą dostępne od marca 2020 r. Jeden z nich znajduje się na głównej drod…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
NotarNotar
Nieruchomości komercyjne w Mosta, Malta
Nieruchomości komercyjne
Mosta, Malta
Położony w rozległym kompleksie 6-piętrowym, nieruchomość ta obiecuje nieograniczony potencj…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Mosta, Malta
Nieruchomości komercyjne
Mosta, Malta
Sypialnie 1
Nowo wybudowany sklep / biuro / Klinika w doskonałej lokalizacji w Mosta. Nieruchomość jest …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Mosta, Malta
Nieruchomości komercyjne
Mosta, Malta
Sypialnie 1
Otoczka narożnik Commercial Premises w półprzemysłowej strefie znajduje się na małym placu s…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Mosta, Malta
Nieruchomości komercyjne
Mosta, Malta
Sypialnie 1
Jeden samochód półpiwnica garaż, znajduje się w doskonałej okolicy w Mosta
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Mosta, Malta
Nieruchomości komercyjne
Mosta, Malta
Sypialnie 1
1 samochód piwnica zamknięcia garaże są dostępne ceny rozpocząć od Euro33000 przy zakupie mi…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe w Mosta, Malta
Pomieszczenie biurowe
Mosta, Malta
Situated in a central and convenient area of Mosta, this 74sqm office space offers an excell…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Mosta, Malta
Nieruchomości komercyjne
Mosta, Malta
Sypialnie 1
Jeden samochód plus półpiwnica garaż, położony w doskonałej okolicy w Mosta
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Mosta, Malta
Nieruchomości komercyjne
Mosta, Malta
Sypialnie 1
Mosta Industrial Centre. 600 SQM przestrzeń komercyjna. Klasa 4A. Pierwsze, drugie i trzecie…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Mosta, Malta
Nieruchomości komercyjne
Mosta, Malta
Sypialnie 1
Strona narożna o powierzchni około 138m2 w bardzo dobrej lokalizacji w Mosta 4 plus 1 obszar…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Mosta, Malta
Nieruchomości komercyjne
Mosta, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Na sprzedaż w Mosta są te 6 nowiutkich biur.•Będąc tak blisko tętniącego życiem centrum Most…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Mosta, Malta
Nieruchomości komercyjne
Mosta, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Komercyjne w bardzo dobrej lokalizacji w Mosta o głębokości 195m2 100 stóp z pozwoleniem bar…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Mosta, Malta
Nieruchomości komercyjne
Mosta, Malta
Sypialnie 3
Kącik terraced dom w Mosta blisko wszystkich udogodnień w jednym z najbardziej znanych miejs…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Mosta, Malta
Nieruchomości komercyjne
Mosta, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Blok składający się z 4 pięter każda podłoga składający się 30m2 każda podłoga Idealny dla m…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Mosta, Malta
Nieruchomości komercyjne
Mosta, Malta
Sklep klasy 4B w Mosta w doskonałej okolicy z dobrym przechodzeniem handlu idealny dla super…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Mosta, Malta
Nieruchomości komercyjne
Mosta, Malta
1. GARAGE2Int. Powierzchnia: 20.83m2 46.000 €2. GARAGE5Int. Powierzchnia: 20.83m2 46.000 €10…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Mosta, Malta
Nieruchomości komercyjne
Mosta, Malta
A limited selection of secure private garages is available for purchase in a prime Mosta loc…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
