Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Birkirkara, Malta

40 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne w Birkirkara, Malta
Nieruchomości komercyjne
Birkirkara, Malta
W pełni wykończony poziom ulicy Shop z Basement znajduje się na ruchliwej głównej drodze, na…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Birkirkara, Malta
Nieruchomości komercyjne
Birkirkara, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Skończone salon 100ftx 27ft z podziemnej piwnicy garażu i overlying otwarty sklep biurowy pl…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Birkirkara, Malta
Nieruchomości komercyjne
Birkirkara, Malta
NA
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Birkirkara, Malta
Nieruchomości komercyjne
Birkirkara, Malta
Liczba łazienek 1
Nieruchomość komercyjna na sprzedaż w formie powłoki o powierzchni 50m2. Aktualne zezwolenia…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Birkirkara, Malta
Nieruchomości komercyjne
Birkirkara, Malta
Sypialnie 1
550m2 Commercial Prime Site w najcenniejszym obszarze biznesowym Birkirkara / Balzan. Pozwol…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Birkirkara, Malta
Nieruchomości komercyjne
Birkirkara, Malta
Sypialnie 1
Duży magazyn, który może być również stosowany do sprzedaży detalicznej w najlepszej części …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Birkirkara, Malta
Nieruchomości komercyjne
Birkirkara, Malta
Sypialnie 1
duży otwarty plan ustawiony w najlepszym obszarze komercyjnym dla pokazów samochodów i że je…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Birkirkara, Malta
Nieruchomości komercyjne
Birkirkara, Malta
Sypialnie 1
3 piętro lokale komercyjne obecnie budowane Data zakończenia budowy powłoki Sierpień 2017 Freehold
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Birkirkara, Malta
Nieruchomości komercyjne
Birkirkara, Malta
Sypialnie 1
2 garaże samochodowe na sprzedaż w centrum Birkirkara.•1 garaż samochodowy i 2 garaż samocho…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Birkirkara, Malta
Nieruchomości komercyjne
Birkirkara, Malta
Sypialnie 1
duży otwarty plan ustawiony w najlepszym obszarze komercyjnym dla pokazów samochodów i że je…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Birkirkara, Malta
Nieruchomości komercyjne
Birkirkara, Malta
Sypialnie 1
Garaż - 126 m2•freehold•części wspólne - 5k
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Birkirkara, Malta
Nieruchomości komercyjne
Birkirkara, Malta
Sypialnie 1
Nowy duży Commercial Premises składający się z magazynu ulicznego poziomu bazowego garaż poz…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Birkirkara, Malta
Nieruchomości komercyjne
Birkirkara, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Lokale handlowe na 4 piętrach, o powierzchni ok. 375m2 w doskonałej lokalizacji w Birkirkarz…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Birkirkara, Malta
Nieruchomości komercyjne
Birkirkara, Malta
Sypialnie 1
B 'Kara - Basement 4 garaż samochodowy jest już gotowy, w tym również wał
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Birkirkara, Malta
Nieruchomości komercyjne
Birkirkara, Malta
Sypialnie 1
Budynek klasy handlowej 4 z 3 piętrami (53m2 na każdym piętrze) w centrum Birkirkara na sprz…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Birkirkara, Malta
Nieruchomości komercyjne
Birkirkara, Malta
Sypialnie 1
Kącik sklep w dzielnicy mieszkalnej podzielony na 2 poziomy, a także o dużym tarasie z przod…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Birkirkara, Malta
Nieruchomości komercyjne
Birkirkara, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Birkirkara Commercial ideal for a office or any other type of business use
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Birkirkara, Malta
Nieruchomości komercyjne
Birkirkara, Malta
Sypialnie 1
Sklep klasy 4B w Birkirkarze. Rozwój rozpocznie się w styczniu 2023 r. Środki te przeznaczon…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Birkirkara, Malta
Nieruchomości komercyjne
Birkirkara, Malta
192 mkw, nowoczesne umeblowane Biuro znajduje się w doskonałej okolicy w Birkirkara, łatwy d…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Birkirkara, Malta
Nieruchomości komercyjne
Birkirkara, Malta
Sypialnie 1
35 m2 komercyjny obiekt z pozwoleniem klasy 4B w doskonałej lokalizacji w Birkirkarze, skład…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Birkirkara, Malta
Nieruchomości komercyjne
Birkirkara, Malta
Liczba łazienek 1
Nieruchomość komercyjna na sprzedaż w doskonałej okolicy Birkirkara o powierzchni 70m2 obecn…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Birkirkara, Malta
Nieruchomości komercyjne
Birkirkara, Malta
Sypialnie 1
Duży garaż o wymiarach 105 stóp na 16,5 stóp w doskonałej lokalizacji w Birkirkara. Garaż je…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Birkirkara, Malta
Nieruchomości komercyjne
Birkirkara, Malta
Sypialnie 1
Na parterze nieruchomość komercyjna na sprzedaż w centralnej części B 'Kara. W pełni wyposaż…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Birkirkara, Malta
Nieruchomości komercyjne
Birkirkara, Malta
Sypialnie 1
Wybór 9 pięter pomieszczeń biurowych na sprzedaż w zupełnie nowym rozwoju w specjalnie wyzna…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Birkirkara, Malta
Nieruchomości komercyjne
Birkirkara, Malta
Oba garaże są bardzo blisko Eurosport i mają górę i nad drzwiami. Garaż 1: 32ft X 11ft Cena:…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Birkirkara, Malta
Nieruchomości komercyjne
Birkirkara, Malta
NA
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Birkirkara, Malta
Nieruchomości komercyjne
Birkirkara, Malta
Sypialnie 1
Magazyn biuro showroom w jednej z najlepszych ulic w Mriehel Ta nieruchomość ma fasadę 6 42 …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Birkirkara, Malta
Nieruchomości komercyjne
Birkirkara, Malta
Liczba łazienek 1
Nieruchomość komercyjna na sprzedaż w doskonałej okolicy Birkirkara o powierzchni 70m2 obecn…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Birkirkara, Malta
Nieruchomości komercyjne
Birkirkara, Malta
3 piętra ukończył sklep klasy 4 w centralnej części Birkirkara w dobrym przechodzeniu handlu…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Birkirkara, Malta
Nieruchomości komercyjne
Birkirkara, Malta
Liczba łazienek 1
Nieruchomość komercyjna na sprzedaż w doskonałej okolicy Birkirkara o powierzchni 70m2 obecn…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
