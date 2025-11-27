Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Valletta, Malta

nieruchomości inwestycyjne
Nieruchomości inwestycyjne w Valletta, Malta
Nieruchomości inwestycyjne
Valletta, Malta
Sypialnie 1
Duży Palazzo o powierzchni około 300 mkw w dzielnicy Prime w Valletcie To będzie na 5 lub 6 …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Valletta, Malta
Nieruchomości komercyjne
Valletta, Malta
Sypialnie 1
Restauracja w doskonałej okolicy w stolicy Valletta z bardzo dobrym przechodzeniem handlu. R…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Valletta, Malta
Nieruchomości komercyjne
Valletta, Malta
Sypialnie 1
Garaż jest parterem wewnątrz kompleksu garażowego do użytku jako garaż samochodowy lub magaz…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne w Valletta, Malta
Nieruchomości inwestycyjne
Valletta, Malta
Sypialnie 1
Kącik Palazzino w jednym z najlepszych obszarów Valletta. Ponad 600m2 na 3 piętrach, w tym p…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne w Valletta, Malta
Nieruchomości inwestycyjne
Valletta, Malta
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Położony w jednym z najlepszych obszarów Valletta ten naprawdę unikalny Palazzo ma tony pote…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne w Valletta, Malta
Nieruchomości inwestycyjne
Valletta, Malta
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Unikalny boutique Hotel w najlepszej części Valletta obecnej stolicy kultury Europy. Ten jed…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne w Valletta, Malta
Nieruchomości inwestycyjne
Valletta, Malta
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Nowy na rynku duży Palazzo w doskonałej okolicy w Valletta. Nieruchomość składa się z 15 pok…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne w Valletta, Malta
Nieruchomości inwestycyjne
Valletta, Malta
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Nieprzekształcony Palazzo położony bang w centrum części handlowej centrum Valletta, gdzie u…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne w Valletta, Malta
Nieruchomości inwestycyjne
Valletta, Malta
Sypialnie 1
Piękny Palazzo w doskonałej okolicy w Valletcie. Nieruchomość buduje się na czterech piętrac…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe w Valletta, Malta
Pomieszczenie biurowe
Valletta, Malta
Biuro na parterze w doskonałej lokalizacji w Valletcie, składające się z głównej sali biurow…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne w Valletta, Malta
Nieruchomości inwestycyjne
Valletta, Malta
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Położony na jednej z najbardziej pożądanych ulic w stolicy jest ten nieskonwertowany, Palazz…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Valletta, Malta
Nieruchomości komercyjne
Valletta, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Nieruchomość znajduje się w jednej z głównych ulic w samym sercu historycznego miasta Vallet…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne w Valletta, Malta
Nieruchomości inwestycyjne
Valletta, Malta
Sypialnie 5
Nieprzekształcony 518m2 Palazzo w samym sercu Valletty. Pierwsza lokalizacja. Idealny do Bou…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Valletta, Malta
Nieruchomości komercyjne
Valletta, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Reklama w Valletcie. Nieruchomość posiada pełne pozwolenie na restaurację, klasa 4D i jest s…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Valletta, Malta
Nieruchomości komercyjne
Valletta, Malta
Sypialnie 1
BARGAIN - VALLETTA Office / Shop na parterze, położony w bardzo ruchliwej części naszego his…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
