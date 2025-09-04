Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Malta
  3. South Eastern Region
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w South Eastern Region, Malta

Valletta
16
Paola
9
Zejtun
7
Marsascala
6
Pokaż więcej
76 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne w Birgu, Malta
Nieruchomości komercyjne
Birgu, Malta
Sypialnie 1
Restauracja zlokalizowana przy nabrzeżu Birgu dostępna na sprzedaż, Powierzchnia wewnętrzna …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne w Valletta, Malta
Nieruchomości inwestycyjne
Valletta, Malta
Sypialnie 1
Duży Palazzo o powierzchni około 300 mkw w dzielnicy Prime w Valletcie To będzie na 5 lub 6 …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne w Tarxien, Malta
Nieruchomości inwestycyjne
Tarxien, Malta
Sypialnie 2
Historyczny pałac w sercu Hal Tarxien składający się z czterech części lewego skrzydła ogród…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Paola, Malta
Nieruchomości komercyjne
Paola, Malta
Sypialnie 1
Magazyn / Magazynowanie w półpiwnicy na sprzedaż w przybliżeniu 222sqmtrs w bardzo dobrej lo…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne w Floriana, Malta
Nieruchomości inwestycyjne
Floriana, Malta
Sypialnie 1
Office building in a prime area in Floriana Price is for the building as is A Extra floor ca…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Tarxien, Malta
Nieruchomości komercyjne
Tarxien, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Warto veiwing, ponieważ jest to tylny garaż, aby dowiedzieć się, gdzie można wyjąć 4 samocho…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Zejtun, Malta
Nieruchomości komercyjne
Zejtun, Malta
Sypialnie 1
Ta unikalna nieruchomość została użyta jako hodowla zwierząt z 2 pokojami i dużym podwórkiem…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Senglea, Malta
Nieruchomości komercyjne
Senglea, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Ten unikalny blok narożnik inwestycyjny na nabrzeżu morza Senglea o dużym garażu z oryginaln…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Tarxien, Malta
Nieruchomości komercyjne
Tarxien, Malta
Piwnica przestronny jeden garaż samochodowy z magazynem. Freehold
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Marsa, Malta
Nieruchomości komercyjne
Marsa, Malta
Sypialnie 1
Strona do opracowania salonu / biura / garaże
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Xghajra, Malta
Nieruchomości komercyjne
Xghajra, Malta
1 samochód, 2 samochód i 3 garaże samochodowe dostępne część nowego bloku w Xghajra. Należy …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne w Valletta, Malta
Nieruchomości inwestycyjne
Valletta, Malta
Sypialnie 1
Piękny Palazzo w doskonałej okolicy w Valletcie. Nieruchomość buduje się na czterech piętrac…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne w Valletta, Malta
Nieruchomości inwestycyjne
Valletta, Malta
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Unikalny boutique Hotel w najlepszej części Valletta obecnej stolicy kultury Europy. Ten jed…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne w Floriana, Malta
Nieruchomości inwestycyjne
Floriana, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Położony w jednym z najlepszych obszarów Furjana to naprawdę unikalny Palazzo ma mnóstwo pot…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne w Floriana, Malta
Nieruchomości inwestycyjne
Floriana, Malta
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Wielki Palazzo w doskonałej okolicy, składający się z 25 pokoi, idealny do butikowego hotelu…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Xghajra, Malta
Nieruchomości komercyjne
Xghajra, Malta
Sypialnie 1
Położony w piwnicy Xghajra Semi 4 garaż samochodowy + miejsce na samochód z przodu. Garaż ob…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne w Valletta, Malta
Nieruchomości inwestycyjne
Valletta, Malta
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Nowy na rynku duży Palazzo w doskonałej okolicy w Valletta. Nieruchomość składa się z 15 pok…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Senglea, Malta
Nieruchomości komercyjne
Senglea, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Duży garaż na poziomie ulicy z bardzo wysokim sufitem (Seafront), świetna lokalizacja (ideal…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe w Valletta, Malta
Pomieszczenie biurowe
Valletta, Malta
Biuro na parterze w doskonałej lokalizacji w Valletcie, składające się z głównej sali biurow…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne w Valletta, Malta
Nieruchomości inwestycyjne
Valletta, Malta
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Położony na jednej z najbardziej pożądanych ulic w stolicy jest ten nieskonwertowany, Palazz…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Valletta, Malta
Nieruchomości komercyjne
Valletta, Malta
Sypialnie 1
Garaż jest parterem wewnątrz kompleksu garażowego do użytku jako garaż samochodowy lub magaz…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Valletta, Malta
Nieruchomości komercyjne
Valletta, Malta
Sypialnie 1
BARGAIN - VALLETTA Office / Shop na poziomie parteru, położony w bardzo ruchliwej części nas…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Senglea, Malta
Nieruchomości komercyjne
Senglea, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Mały, uroczy sklep w Senglea.•Pomiar 9,5ft szerokości przez 22ft głębokości, położony w dobr…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne w Zejtun, Malta
Nieruchomości inwestycyjne
Zejtun, Malta
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Unikalny Palazzino w obszarze UCA w Zejtunie. Z odciskiem 200 m kw i łącznie ok. 400 m kw na…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Marsa, Malta
Nieruchomości komercyjne
Marsa, Malta
Sypialnie 1
Strona dla celów komercyjnych ma zostać opracowana. Strona jest ok. 5177m2 (faktycznie jest …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Paola, Malta
Nieruchomości komercyjne
Paola, Malta
Sypialnie 1
Garaż na sprzedaż w sercu Paoli, pięć minut od kościoła i wszystkich sklepów. Garaż jest spr…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Paola, Malta
Nieruchomości komercyjne
Paola, Malta
Liczba łazienek 1
Na sprzedaż w Paola•Obecnie dostępne są nowe rozwiązania, obejmujące obszar handlowy odpowie…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Tarxien, Malta
Nieruchomości komercyjne
Tarxien, Malta
Garaż na 1 ulicy w Tarxien, jest sprzedawany za darmo
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Fgura, Malta
Nieruchomości komercyjne
Fgura, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Lokale handlowe o powierzchni około 250sqms wysoce widoczne dla przechodzącego handlu składa…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne w Senglea, Malta
Nieruchomości inwestycyjne
Senglea, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Odkryj urok tego niezwykłego, trzypiętrowego Palazzino, znajdującego się w jednym z najbardz…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w South Eastern Region.

nieruchomości inwestycyjne
Realting.com
Udać się