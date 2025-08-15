Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Rabat, Malta

4 obiekty total found
Nieruchomości inwestycyjne w Rabat, Malta
Nieruchomości inwestycyjne
Rabat, Malta
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Historyczny Palazzo z kaplicą w cichej ulicy w pobliżu centrum Rabat i Mdina. Nieruchomość j…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Rabat, Malta
Nieruchomości komercyjne
Rabat, Malta
Sypialnie 1
Rabat - Spot handlowy z pozwoleniem klasy 3A. Poziom drogi, stanowiący część kompleksu handl…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Rabat, Malta
Nieruchomości komercyjne
Rabat, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Rabat - Imponująca przestrzeń biurowa znajduje się na pierwszym piętrze w ekskluzywnym kompl…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Rabat, Malta
Nieruchomości komercyjne
Rabat, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Rabat sklep / biuro - Usytuowane na pierwszym piętrze w ekskluzywnym kompleksie handlowym w …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
