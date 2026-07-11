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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Hamrun, Malta

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5 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne w Hamrun, Malta
Nieruchomości komercyjne
Hamrun, Malta
Liczba łazienek 1
Ta wyjątkowa okazja tradycyjnej częściowo przerobionej maisonette idealny jako inwestycja ko…
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Nieruchomości komercyjne w Hamrun, Malta
Nieruchomości komercyjne
Hamrun, Malta
Sypialnie 1
Lokalizacja narożna strona 200m2 nadaje się do salonu i biura nadzorcze i podziemne garaże W…
Cena na zgłoszenie
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Nieruchomości komercyjne w Hamrun, Malta
Nieruchomości komercyjne
Hamrun, Malta
Sypialnie 1
Wybór Sklepy komercyjne dostępne w pierwszej loaction w Hamrun. Dobra wymiana
Cena na zgłoszenie
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Nieruchomości komercyjne w Hamrun, Malta
Nieruchomości komercyjne
Hamrun, Malta
Sypialnie 1
Wybór 5 lokali detalicznych w High Street Hamrun.•Plan - część nowego projektu komercyjnego …
Cena na zgłoszenie
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Nieruchomości komercyjne w Hamrun, Malta
Nieruchomości komercyjne
Hamrun, Malta
Sypialnie 1
Bardzo duży sklep w Hamrun w doskonałej okolicy. Posiada biuro w środku, aneks kuchenny, WC …
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