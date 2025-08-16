Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Malta
  3. Żabbar
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Zabbar, Malta

6 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne w Zabbar, Malta
Nieruchomości komercyjne
Zabbar, Malta
Zabbar półpiwnica 2 garaż samochodowy z zainstalowanymi drzwiami
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Zabbar, Malta
Nieruchomości komercyjne
Zabbar, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Duży Garaż / sklep poziom ulicy ponad 4 samochody i ma ten sam rozmiar basment pod nieruchom…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne w Zabbar, Malta
Nieruchomości inwestycyjne
Zabbar, Malta
Sypialnie 1
Historyczny Palazzo w Zabbar z kilkoma pokojami otacza dziedziniec Majestic Tylna część Pala…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Zabbar, Malta
Nieruchomości komercyjne
Zabbar, Malta
Dostępny na zakup jest przestronny 12 garaż samochodowy, idealny dla entuzjastów samochodów …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Zabbar, Malta
Nieruchomości komercyjne
Zabbar, Malta
Sypialnie 1
Wybór 5 półpiwnic garaży, począwszy od €20,000. Data ukończenia grudnia 2021 r
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Zabbar, Malta
Nieruchomości komercyjne
Zabbar, Malta
"Odkryj te garaże położone w doskonałej, centralnej lokalizacji, która zapewnia doskonałą ró…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się