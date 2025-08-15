Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Zurrieq, Malta

Nieruchomości komercyjne w Zurrieq, Malta
Ten wspaniały obiekt w osobliwej miejscowości Zurrieq oferuje przestronny 2 garaż samochodowy,
Cena na żądanie
Sypialnie 1
Piwnica 1 Garaż zamykany w bardzo dobrym miejscu w Zurrieq Freehold
Cena na żądanie
Sypialnie 1
33 garaże 1 samochód lub 2 samochód dostępny na poziomie piwnicy. Zakończenie do kwietnia 2021 r
Cena na żądanie
Przedstawiamy idealny dodatek do wymarzonego domu - przestronny garaż dwuosobowy! Położony n…
Cena na żądanie
Sypialnie 1
Piwnica 2 Garaż zamykany w bardzo dobrym miejscu w Zurrieq Freehold
Cena na żądanie
Garaż samochodowy 8 / 10 w Zurrieq z elektrycznością. Jest sprzedawany FREEHOLD
Cena na żądanie
