Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Malta
  3. San Ġwann
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w San Gwann, Malta

17 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne w San Gwann, Malta
Nieruchomości komercyjne
San Gwann, Malta
Sypialnie 1
Doskonała okazja do zakupu catering / RESTAURANT pomiaru ok. 190 m2 na jednej z bardziej pos…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w San Gwann, Malta
Nieruchomości komercyjne
San Gwann, Malta
SAN GWANN - Duży poziom ulicy Garaż około 165 m2•Położony tuż przy głównej drodze,•3 fazowa …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w San Gwann, Malta
Nieruchomości komercyjne
San Gwann, Malta
2 garaż samochodowy w San Gwann, w tym magazyn z tyłu i miejsce na stronie garażu. Wymiary g…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w San Gwann, Malta
Nieruchomości komercyjne
San Gwann, Malta
Sypialnie 1
San Gwann - Luksusowe wykończenie - 8 biur (z pozwoleniami) na dwóch piętrach sprzedawanych …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w San Gwann, Malta
Nieruchomości komercyjne
San Gwann, Malta
Sypialnie 1
Półpiwnica 3 garaż samochodowy w San Gwann Garage jest 10 kursy wysokie
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w San Gwann, Malta
Nieruchomości komercyjne
San Gwann, Malta
Liczba łazienek 2
Uwaga wszyscy właściciele, inwestorzy i przedsiębiorcy! Skorzystaj z tej niesamowitej okazji…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w San Gwann, Malta
Nieruchomości komercyjne
San Gwann, Malta
przestrzeń komercyjna
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w San Gwann, Malta
Nieruchomości komercyjne
San Gwann, Malta
Sypialnie 1
FINISHED - Semi- Basement Class 4a / b - 90sqm otwarty plan z miejscem na aneks kuchenny i ł…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w San Gwann, Malta
Nieruchomości komercyjne
San Gwann, Malta
Sypialnie 1
Reklama w San Gwann dobra na butik lub piśmiennictwo. 25 euro dziennie
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w San Gwann, Malta
Nieruchomości komercyjne
San Gwann, Malta
Ten przestronny garaż, położony w bardzo poszukiwanym obszarze San Gwann, jest doskonałą nie…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w San Gwann, Malta
Nieruchomości komercyjne
San Gwann, Malta
Sypialnie 1
2-poziomowy sklep bardzo centralny na głównej ulicy San Gwann jest teraz na sprzedaż. Żadnyc…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w San Gwann, Malta
Nieruchomości komercyjne
San Gwann, Malta
Sypialnie 1
Reklama w centrum San Gwann. Ta nieruchomość jest w przybliżeniu 200m ². Do wynajęcia w euro…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w San Gwann, Malta
Nieruchomości komercyjne
San Gwann, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Ulica 130sqm w San Gwann. Skończone, ale nie umeblowane
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w San Gwann, Malta
Nieruchomości komercyjne
San Gwann, Malta
Sypialnie 1
Lokale handlowe o powierzchni ok. 4000sqms składają się z dużego salonu overlying biurowych …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w San Gwann, Malta
Nieruchomości komercyjne
San Gwann, Malta
Sypialnie 1
Biuro 150m2, ale także może być sklep lub klinika jest sprzedawany w ruchliwej głównej drodz…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w San Gwann, Malta
Nieruchomości komercyjne
San Gwann, Malta
2 garaż samochodowy, poziom bazowy
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w San Gwann, Malta
Nieruchomości komercyjne
San Gwann, Malta
Sypialnie 1
Dwa 1 garaże samochodowe na sprzedaż w San Gwann.•1 x garaż piwnicy @ 25K i 1 x garaż piwnic…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się