Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Sliema, Malta

Nieruchomości komercyjne w Sliema, Malta
Nieruchomości komercyjne
Sliema, Malta
Ta nieruchomość może być sprzedana na własną rękę lub może być przyłączona do innej nierucho…
Cena na żądanie
Pomieszczenie biurowe w Sliema, Malta
Pomieszczenie biurowe
Sliema, Malta
Prime Office Space in Sliema: Idealny dla biznesu i piękna ? Lokalizacja: Sliema centralna …
Cena na żądanie
Nieruchomości komercyjne w Sliema, Malta
Nieruchomości komercyjne
Sliema, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Bardzo jasne i pełne umeblowane biuro znajduje się w samym sercu Sliema o powierzchni 30m2
Cena na żądanie
Nieruchomości komercyjne w Sliema, Malta
Nieruchomości komercyjne
Sliema, Malta
Sypialnie 1
Ostatnia jednostka komercyjna klasy 6 o powierzchni wewnętrznej 200m2 w jednym z najlepszych…
Cena na żądanie
Nieruchomości komercyjne w Sliema, Malta
Nieruchomości komercyjne
Sliema, Malta
Sypialnie 1
SLIEMA Kosze na komercyjnej działce czterech pięter o powierzchni ok. 1300m2 na poziomie gru…
Cena na żądanie
Nieruchomości komercyjne w Sliema, Malta
Nieruchomości komercyjne
Sliema, Malta
Sypialnie 1
Premiera handlowa w bardzo dobrej lokalizacji w Sliema
Cena na żądanie
Nieruchomości komercyjne w Sliema, Malta
Nieruchomości komercyjne
Sliema, Malta
Sypialnie 1
Na sprzedaż ta duża restauracja w bardzo dobrej lokalizacji Idealny do użytku komercyjnego
Cena na żądanie
Nieruchomości komercyjne w Sliema, Malta
Nieruchomości komercyjne
Sliema, Malta
Pierwsza lokalizacja (bardzo rzadko można znaleźć na sprzedaż w takim obszarze) Masywny fron…
Cena na żądanie
Nieruchomości komercyjne w Sliema, Malta
Nieruchomości komercyjne
Sliema, Malta
Sypialnie 1
Bardzo dobrze położony komercyjny blok biurowy składający się z dużego sklepu na parterze po…
Cena na żądanie
Nieruchomości komercyjne w Sliema, Malta
Nieruchomości komercyjne
Sliema, Malta
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Znajduje się w Sliema i w odległości mniejszej niż 1 km od Balluta Bay Beach, Ten pensjonat …
Cena na żądanie
Nieruchomości inwestycyjne w Sliema, Malta
Nieruchomości inwestycyjne
Sliema, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Ten wspaniały wiktoriański dwoisty dom jest rzadką ofertą. Z XIX wieku, jest jedną z najstar…
Cena na żądanie
Nieruchomości komercyjne w Sliema, Malta
Nieruchomości komercyjne
Sliema, Malta
Sypialnie 1
Garaż znajduje się na poziomie -2
Cena na żądanie
Nieruchomości komercyjne w Sliema, Malta
Nieruchomości komercyjne
Sliema, Malta
Wybór 1 lub 2 zamykanie samochodów w Sliema począwszy od ceny EUR28,500 do EUR78,500
Cena na żądanie
Nieruchomości komercyjne w Sliema, Malta
Nieruchomości komercyjne
Sliema, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Ukończone komercyjne Obiekty nadające się do biura lub sprzedaży detalicznej w pobliżu Tigne…
Cena na żądanie
Nieruchomości komercyjne w Sliema, Malta
Nieruchomości komercyjne
Sliema, Malta
Sypialnie 1
Ulica poziom Commercial Premises z klasy 4 pozwolenie znajduje się na głównej drodze 115 met…
Cena na żądanie
Pomieszczenie biurowe w Sliema, Malta
Pomieszczenie biurowe
Sliema, Malta
Apartament biurowy Sliema duplex z tarasem i przestrzenią powietrzną, o powierzchni 60 m2. N…
Cena na żądanie
Nieruchomości komercyjne w Sliema, Malta
Nieruchomości komercyjne
Sliema, Malta
Sypialnie 1
Jeden garaż jest sprzedawany za darmo
Cena na żądanie
Nieruchomości komercyjne w Sliema, Malta
Nieruchomości komercyjne
Sliema, Malta
Sypialnie 1
Duży Duplex Commercial w doskonałej lokalizacji w Sliema ciesząc się niezakłócone widoki na …
Cena na żądanie
Nieruchomości komercyjne w Sliema, Malta
Nieruchomości komercyjne
Sliema, Malta
Sypialnie 1
Na sprzedaż Znana restauracja w doskonałej lokalizacji cieszy się wykwintne widoki na morze …
Cena na żądanie
Nieruchomości komercyjne w Sliema, Malta
Nieruchomości komercyjne
Sliema, Malta
Sypialnie 1
2 Car Garage znajduje się w bardzo wymaganym obszarze w Sliema, w odległości spaceru od Qui-…
Cena na żądanie
Nieruchomości komercyjne w Sliema, Malta
Nieruchomości komercyjne
Sliema, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Office / Shop / Commercial w doskonałej lokalizacji w Sliema idealne dla notariuszy, adwokat…
Cena na żądanie
Nieruchomości komercyjne w Sliema, Malta
Nieruchomości komercyjne
Sliema, Malta
Liczba łazienek 1
Sliema Sea Front - Office o łącznej powierzchni 149m2, z czego 137m2 wewnętrzne i 12m2 zewnę…
Cena na żądanie
Nieruchomości komercyjne w Sliema, Malta
Nieruchomości komercyjne
Sliema, Malta
Sypialnie 1
Rzadka okazja, aby uzyskać ten dobrze ugruntowany i fantastycznie położony, bar i restauracj…
Cena na żądanie
