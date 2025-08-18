Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Malta
  3. Northern Region
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Northern Region, Malta

Saint Pauls Bay
34
Mosta
20
Naxxar
11
Swieqi
11
Pokaż więcej
91 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne w Mosta, Malta
Nieruchomości komercyjne
Mosta, Malta
Sypialnie 1
2 Garaże komercyjne będą dostępne od marca 2020 r. Jeden z nich znajduje się na głównej drod…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne w Mosta, Malta
Nieruchomości inwestycyjne
Mosta, Malta
Sypialnie 12
Liczba łazienek 2
Ten wielki Palazzino w Mosta posiada ponad 400m ² przestrzeni, w tym 200 m ² podwórze i ogró…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Saint Pauls Bay, Malta
Nieruchomości komercyjne
Saint Pauls Bay, Malta
Sypialnie 1
Sklep 74.25m ² w dobrze poszukiwanym obszarze rozwoju w St Paul 's Bay. Nieruchomości do spr…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Bahar ic Caghaq, Malta
Nieruchomości komercyjne
Bahar ic Caghaq, Malta
4 garaż samochodowy z łazienką i prysznicem
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Mosta, Malta
Nieruchomości komercyjne
Mosta, Malta
Sypialnie 1
Mosta Industrial Centre. 600 SQM przestrzeń komercyjna. Klasa 4A. Pierwsze, drugie i trzecie…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Mosta, Malta
Nieruchomości komercyjne
Mosta, Malta
Sypialnie 1
Jeden samochód półpiwnica garaż, znajduje się w doskonałej okolicy w Mosta
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Naxxar, Malta
Nieruchomości komercyjne
Naxxar, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Garaż na poziomie 10 samochodów w cichej ulicy w Naxxar z rampą z przodu. Zawiera WC, nowo m…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Saint Pauls Bay, Malta
Nieruchomości komercyjne
Saint Pauls Bay, Malta
Sypialnie 1
Sklep w doskonałej okolicy w St Paul s Bay Class 4 Pozwolenia w ręku Property jest również d…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Qawra, Malta
Nieruchomości komercyjne
Qawra, Malta
DLA SPRZEDAŻY: przestrzeń komercyjna klasy pierwszej 4B w sercu Kairy Cena: 250.000 (w form…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Mellieha, Malta
Nieruchomości komercyjne
Mellieha, Malta
Sypialnie 1
NA
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Qawra, Malta
Nieruchomości komercyjne
Qawra, Malta
Sypialnie 1
Wielki d cor ceny żywności rozrywki ludzie wszystko, co można chcieć dla instytucji catering…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Mosta, Malta
Nieruchomości komercyjne
Mosta, Malta
Sypialnie 1
Nowo wybudowany sklep / biuro / Klinika w doskonałej lokalizacji w Mosta. Nieruchomość jest …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Mosta, Malta
Nieruchomości komercyjne
Mosta, Malta
Sypialnie 1
Bardzo duży Magazyn o powierzchni około 1300 mkw, podzielony na 3 poziomy w bardzo dobrej lo…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Swieqi, Malta
Nieruchomości komercyjne
Swieqi, Malta
Sypialnie 1
Sklep 4 Klasa B znajduje się w Swieqi granicy z Ibragg. Idealny do biura, salonu piękności l…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Qawra, Malta
Nieruchomości komercyjne
Qawra, Malta
Sypialnie 1
Wybór gotowych, wybudowanych garaży piwnicy w Kanadrze. Dostępne są od 1 do 3 garaże samocho…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Mellieha, Malta
Nieruchomości komercyjne
Mellieha, Malta
Sypialnie 1
Cały blok składający się z 2 półpiwnic sklepów A B 2 apartamenty na parterze 2 Apartamenty n…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Bugibba, Malta
Nieruchomości komercyjne
Bugibba, Malta
Sypialnie 1
Przestronny sklep narożny z klasy 4C pozwala idealny do bar Snack Grocer lub salon fryzjersk…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Qawra, Malta
Nieruchomości komercyjne
Qawra, Malta
Położony w dość dużej części Katorra 13 Samochód plus Garaż z WC i podwórkiem o 3 fazowych l…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Swieqi, Malta
Nieruchomości komercyjne
Swieqi, Malta
Sypialnie 1
8 garaż samochodowy leżący u podstaw bloku 5 jednostek w Swieqi
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Qawra, Malta
Nieruchomości komercyjne
Qawra, Malta
Sypialnie 1
Kącik w Katorrze, klasa 4B o powierzchni ok. 16 metrów kwadratowych wewnątrz i patio 10 metr…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Swieqi, Malta
Nieruchomości komercyjne
Swieqi, Malta
4 garaż samochodowy w centrum Swieqi z wodą i elektrycznością zainstalowane z gniazda elektr…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Swieqi, Malta
Nieruchomości komercyjne
Swieqi, Malta
Wybór 1 lub 1,5 garaży samochodowych na sprzedaż w cichej drodze w Swieqi. Kompleks garażowy…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Mosta, Malta
Nieruchomości komercyjne
Mosta, Malta
Sypialnie 1
Otoczka narożnik Commercial Premises w półprzemysłowej strefie znajduje się na małym placu s…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Saint Pauls Bay, Malta
Nieruchomości komercyjne
Saint Pauls Bay, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Sprzedaż handlowa w postaci łusek dla klasy 4 o wymiarach 200 QMANG--
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Bugibba, Malta
Nieruchomości komercyjne
Bugibba, Malta
Sypialnie 1
Lokale handlowe klasy 4 (klasy 4C) w centrum Bugibba. Ta nieruchomość składa się z parteru i…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Saint Pauls Bay, Malta
Nieruchomości komercyjne
Saint Pauls Bay, Malta
Sypialnie 1
Jest to narożna przestrzeń komercyjna o powierzchni 39 m2 i ma wysokość 13 stóp z obecnymi z…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Mosta, Malta
Nieruchomości komercyjne
Mosta, Malta
Sypialnie 1
3 piętra komercyjnych garaży i salonów. 1 podłoga - garaże sklepowe, 1 podłoga - miejsca par…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe w Gharghur, Malta
Pomieszczenie biurowe
Gharghur, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Przestrzeń biurowa zlokalizowana w doskonałej lokalizacji w Gharghur
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Rabat, Malta
Nieruchomości komercyjne
Rabat, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Rabat - Imponująca przestrzeń biurowa znajduje się na pierwszym piętrze w ekskluzywnym kompl…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Qawra, Malta
Nieruchomości komercyjne
Qawra, Malta
1 + półpiwnica garaż samochodowy z oknem w Kanadrze
Cena na żądanie
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Northern Region.

nieruchomości inwestycyjne
Realting.com
Udać się