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Dzielnica mieszkaniowa A louer place de parking souterraine herzliya pitouah

Herzliya, Izrael
od
$278
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Dzielnica mieszkaniowa A louer place de parking souterraine herzliya pitouah
1
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ID: 39660
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 2.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasteczko
    Herzliya
  • Adres
    Wingate

O kompleksie

Przeniesienie
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Référence: 6996 Quartier: Hertzilia Pitouah, Medinat Hayehudim Lokalizacja de parking Parkowanie na południe Immédiat

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Herzliya, Izrael
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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