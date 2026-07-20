Dzielnica mieszkaniowa Penthouse immeuble de standing rothschild

Penthouse na sprzedaż w Tel Awiwie w dzielnicy Rothschild - Budynek stojący - Około 118,5 m2 - Około 16,5 m2 balkonu na parterze - Plus dach o powierzchni około 67 m2 w katastrze Wyjątkowy i dobrze zaprojektowany apartament, w jednym z najpiękniejszych budynków w Tel Awiwie! ▪️4 sypialnie w tym apartament ▪️2 łazienki ▪️3 wystawy ▪️Winda na pierwsze piętro ▪️Prywatny i przydzielony parking! Cena: NIS 11,150,000