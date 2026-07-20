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Dzielnica mieszkaniowa Penthouse immeuble de standing rothschild

Tel-Awiw, Izrael
od
$3,66M
;
8
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ID: 38323
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Nahmani, 31

O kompleksie

Przeniesienie
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Penthouse na sprzedaż w Tel Awiwie w dzielnicy Rothschild - Budynek stojący - Około 118,5 m2 - Około 16,5 m2 balkonu na parterze - Plus dach o powierzchni około 67 m2 w katastrze Wyjątkowy i dobrze zaprojektowany apartament, w jednym z najpiękniejszych budynków w Tel Awiwie! ▪️4 sypialnie w tym apartament ▪️2 łazienki ▪️3 wystawy ▪️Winda na pierwsze piętro ▪️Prywatny i przydzielony parking! Cena: NIS 11,150,000

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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Dzielnica mieszkaniowa Penthouse immeuble de standing rothschild
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$3,66M
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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