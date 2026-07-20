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  4. Dzielnica mieszkaniowa En exclusivite A quelques metres de la mer et de la tayelet appartement 4 pieces tres lumineux dans immeuble moderne de 7 etages construit selon les normes ecologiques actuelles

Dzielnica mieszkaniowa En exclusivite A quelques metres de la mer et de la tayelet appartement 4 pieces tres lumineux dans immeuble moderne de 7 etages construit selon les normes ecologiques actuelles

Bat Jam, Izrael
od
$869,200
;
2
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ID: 38823
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Bat Jam
  • Adres
    Ben Gurion

Lokalizacja na mapie

Bat Jam, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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Dzielnica mieszkaniowa En exclusivite A quelques metres de la mer et de la tayelet appartement 4 pieces tres lumineux dans immeuble moderne de 7 etages construit selon les normes ecologiques actuelles
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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