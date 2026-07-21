  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Aszdod
  4. Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion a ne pas manquer ideal investissement grand 4 pieces a vendre proche de toutes commodites alef ashdod

Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion a ne pas manquer ideal investissement grand 4 pieces a vendre proche de toutes commodites alef ashdod

Aszdod, Izrael
od
$770,800
;
11
Zostawić wniosek
ID: 38850
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 21.07.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszdod
  • Adres
    Sderot Herzl

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Numer referencyjny: AS 1014 Okręg: Alef Nowoczesny budynek po Tamie 4 sztuki, w tym ssak Powierzchnia 124 m2 2 tarasy, w tym przestronne 15 m2 w pełni zamknięte przez okna zatoki 5. piętro z windą Klimatyzacja Duży apartament z tarasem 2 łazienki Jasny i przestronny apartament

Lokalizacja na mapie

Aszdod, Izrael
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 piEces tour lieber tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,90M
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 5 pieces vue mer
Bat Jam, Izrael
od
$1,38M
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Raanana, Izrael
od
$1,08M
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme endroit calme renove spacieux
Givatayim, Izrael
od
$1,279
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 3 pieces avec terrasse refait a neuf
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,51M
Przeglądasz
Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion a ne pas manquer ideal investissement grand 4 pieces a vendre proche de toutes commodites alef ashdod
Aszdod, Izrael
od
$770,800
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Residence aquarelle ganei bet
Dzielnica mieszkaniowa Residence aquarelle ganei bet
Dzielnica mieszkaniowa Residence aquarelle ganei bet
Dzielnica mieszkaniowa Residence aquarelle ganei bet
Dzielnica mieszkaniowa Residence aquarelle ganei bet
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Residence aquarelle ganei bet
Dzielnica mieszkaniowa Residence aquarelle ganei bet
Eilat, Izrael
od
$1,18M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 4 pieces a ashdod rue yakinton calaniot
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 4 pieces a ashdod rue yakinton calaniot
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 4 pieces a ashdod rue yakinton calaniot
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 4 pieces a ashdod rue yakinton calaniot
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 4 pieces a ashdod rue yakinton calaniot
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 4 pieces a ashdod rue yakinton calaniot
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 4 pieces a ashdod rue yakinton calaniot
Aszdod, Izrael
od
$738,000
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces dans un projet pres de kikar hamedina
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces dans un projet pres de kikar hamedina
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces dans un projet pres de kikar hamedina
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces dans un projet pres de kikar hamedina
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,08M
Apartament na sprzedaż wyłącznie przy 3, rue Clay Zezwolenia na budowę w toku! 49 000 €/ m2 Obecnie 93 m2, to mieszkanie zostanie rozszerzone do 122 m2 i będzie zawierać taras słoneczny 13 m2 ☀️Projekt Białe Miasto Obecnie na drugim piętrze, zostanie on rozszerzony na trzecim piętrze Fasada…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się