  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble renove

Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble renove

Tel-Awiw, Izrael
od
$2,33M
;
9
Zostawić wniosek
ID: 38690
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Ibn Gabirol

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 2 piEces proche mer dans immeuble rEcent trEs bien entretenu
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,07M
Dzielnica mieszkaniowa Maison authentique pleine de potentiel
Netanya, Izrael
od
$2,46M
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique cottage neuf de haut standing grand jardin et piscine privee
Ashdod, Izrael
od
$2,38M
Dzielnica mieszkaniowa A vendre penthouse neuf avec piscine privEe A kerem hateimanim tel aviv yafo
Tel-Awiw, Izrael
od
$5,74M
Dzielnica mieszkaniowa 5 pieces a vendre dans un bel immeuble kiryat leumi rishon lezion
Riszon le-Cijjon, Izrael
od
$1,80M
Przeglądasz
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble renove
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,33M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Vente exclusive triplex unique 7 pieces ouest rishon lezion rue habotzrim
Dzielnica mieszkaniowa Vente exclusive triplex unique 7 pieces ouest rishon lezion rue habotzrim
Dzielnica mieszkaniowa Vente exclusive triplex unique 7 pieces ouest rishon lezion rue habotzrim
Dzielnica mieszkaniowa Vente exclusive triplex unique 7 pieces ouest rishon lezion rue habotzrim
Dzielnica mieszkaniowa Vente exclusive triplex unique 7 pieces ouest rishon lezion rue habotzrim
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Vente exclusive triplex unique 7 pieces ouest rishon lezion rue habotzrim
Dzielnica mieszkaniowa Vente exclusive triplex unique 7 pieces ouest rishon lezion rue habotzrim
Riszon le-Cijjon, Izrael
od
$1,44M
ekskluzywna sprzedaż - jednoosobowy apartament z 3 sypialniami! West Rishon LeZion ? Wykonanie 175 m2 ?️ 3 kierunki: zachód, północ i południe ? Parkowanie przy tabo? Przechowywanie ✨ Piętro wejściowe: salon, kuchnia, sypialnia, toaleta i taras 14 m2. ✨ Górne piętro: 2 sypialnie, prysznic i …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Raanana, Izrael
od
$1,77M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Grand 5 pieces de standing rothschild
Dzielnica mieszkaniowa Grand 5 pieces de standing rothschild
Dzielnica mieszkaniowa Grand 5 pieces de standing rothschild
Dzielnica mieszkaniowa Grand 5 pieces de standing rothschild
Dzielnica mieszkaniowa Grand 5 pieces de standing rothschild
Dzielnica mieszkaniowa Grand 5 pieces de standing rothschild
Dzielnica mieszkaniowa Grand 5 pieces de standing rothschild
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,46M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się