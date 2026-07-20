  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Magnifique rez de jardin dans un immeuble neuf en construction

Dzielnica mieszkaniowa Magnifique rez de jardin dans un immeuble neuf en construction

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,94M
;
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique rez de jardin dans un immeuble neuf en construction
1
Zostawić wniosek
ID: 38285
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Ben Shaprut, 13

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Nowy apartament na sprzedaż 13- 15 Ben Street Shafrot, w nowym prestiżowym programie nieruchomości podpisanym ALMI W trakcie budowy. Apartament z ogrodem o optymalnym układzie jest oferowana! 94 m2 powierzchni mieszkalnej + 37 m2 ogrodu. 3.5 sztuk. W luksusowym budynku. Parkowanie pod ziemią. Miesięczny czynsz podczas budowy: 6.900 NIS. Planowana dostawa: 2028.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de luxe en premiere ligne face a la mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,92M
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$1,15M
Dzielnica mieszkaniowa Ideal investissement emplacement privilegie 4 pieces a vendre proche de la mer ben yehuda tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,48M
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 piEces au cOEur de neve tzedek
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,13M
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 3 pieces avec ascenseur parking balcon et mamad proche mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,44M
Przeglądasz
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique rez de jardin dans un immeuble neuf en construction
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,94M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 5 pieces a cote de kikar hamedina au calme
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 5 pieces a cote de kikar hamedina au calme
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 5 pieces a cote de kikar hamedina au calme
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 5 pieces a cote de kikar hamedina au calme
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 5 pieces a cote de kikar hamedina au calme
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Superbe 5 pieces a cote de kikar hamedina au calme
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 5 pieces a cote de kikar hamedina au calme
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,82M
Na sprzedaż wyłącznie Na 3 Zion Boulevard Street, prestiżowy i bardzo poszukiwany adres. Unikalne, przestronne i jasne mieszkanie! Na piątym piętrze apartament ten cieszy się doskonałym ruchem na czterech osiach! 5-pokojowe mieszkanie z wielkim potencjałem i idealnym rozwiązaniem. Powierzch…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Sublime pentahouse
Dzielnica mieszkaniowa Sublime pentahouse
Dzielnica mieszkaniowa Sublime pentahouse
Dzielnica mieszkaniowa Sublime pentahouse
Dzielnica mieszkaniowa Sublime pentahouse
Dzielnica mieszkaniowa Sublime pentahouse
Dzielnica mieszkaniowa Sublime pentahouse
Tel-Awiw, Izrael
od
$6,20M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf raanana
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf raanana
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf raanana
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf raanana
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf raanana
Raanana, Izrael
od
$1,14M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się