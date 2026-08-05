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Dzielnica mieszkaniowa Vieux nord basel kikar hamdina

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,42M
5.08.2026
$1,42M
4.08.2026
$1,41M
;
11
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ID: 39678
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Prof Schorr, 8

O kompleksie

Przeniesienie
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Apartament na sprzedaż w Tel- Aviv, w cichej ulicy w pobliżu Bazylei i Kikar Hamdina Dobrze utrzymany budynek 2. piętro z windą 3 sztuki 86m2 Mamak (mamad na scenie) Parkowanie wspólne Wielki świetlny pobyt Cena: 4,300,000sh

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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