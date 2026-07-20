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Dzielnica mieszkaniowa Immense terrasse gindi

Tel-Awiw, Izrael
od
$2,69M
;
10
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ID: 38369
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    HaHashmonaim, 96

O kompleksie

Przeniesienie
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Wyjątkowy apartament na sprzedaż w Tel- Aviv, w kompleksie Gindi! Budynek z całodobowym dozorcą, salą imprezową i dużym parkiem na dnie budynku. Siódme piętro z windami. 4 pokoje (5 pokoje pierwotnie), 2 łazienki. 112m2 + 115m2 taras z dużą częścią otwartą na niebo. 2 miejsca parkingowe. Mamad. Cena: 8 200 000

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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Dzielnica mieszkaniowa Immense terrasse gindi
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,69M
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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