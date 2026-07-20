  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Au centre bon emplacement

Dzielnica mieszkaniowa Au centre bon emplacement

Tel-Awiw, Izrael
od
$394
;
Dzielnica mieszkaniowa Au centre bon emplacement
1
Zostawić wniosek
ID: 38674
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    HaYarkon, 120 Embassy of Russia

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa NouveautE A hadera rEsidence new soho
Hadera, Izrael
od
$8,14M
Dzielnica mieszkaniowa Villa de haut standing a kadima
Kadima, Izrael
od
$2,30M
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse exceptionnel A ashdod prix imbattable
Aszdod, Izrael
od
$882,320
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces a bavli
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,16M
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique appartement vue mer
Ashdod, Izrael
od
$1,07M
Przeglądasz
Dzielnica mieszkaniowa Au centre bon emplacement
Tel-Awiw, Izrael
od
$394
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Proche parc hayarkon
Dzielnica mieszkaniowa Proche parc hayarkon
Dzielnica mieszkaniowa Proche parc hayarkon
Dzielnica mieszkaniowa Proche parc hayarkon
Dzielnica mieszkaniowa Proche parc hayarkon
Dzielnica mieszkaniowa Proche parc hayarkon
Dzielnica mieszkaniowa Proche parc hayarkon
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,36M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A vendre maison arabe authentique avec sols dorigine et hauts plafonds a baka jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa A vendre maison arabe authentique avec sols dorigine et hauts plafonds a baka jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Izrael
od
$2,10M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement neuf de 3 pieces 112m bayit vegan jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement neuf de 3 pieces 112m bayit vegan jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement neuf de 3 pieces 112m bayit vegan jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement neuf de 3 pieces 112m bayit vegan jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement neuf de 3 pieces 112m bayit vegan jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement neuf de 3 pieces 112m bayit vegan jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement neuf de 3 pieces 112m bayit vegan jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$1,28M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się