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Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement entierement meuble etage haut avec vue grand magnifique spacieux vue sur la mer

Ashdod, Izrael
od
$1,31M
;
5
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ID: 38658
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Ashdod
  • Adres
    Rambam

Lokalizacja na mapie

Ashdod, Izrael
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Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement entierement meuble etage haut avec vue grand magnifique spacieux vue sur la mer
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od
$1,31M
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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