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Dzielnica mieszkaniowa 5 pieces neuf a un bon prix

Tel-Awiw, Izrael
od
$2,41M
;
11
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ID: 38363
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Ben Saruk, 12

O kompleksie

Przeniesienie
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Apartament na sprzedaż w Tel Awiwie, w pobliżu Bazylei i Kikar Hamedina i kilka kroków od kraju w Arlozorov i tramwajem. Nowy budynek. Trzecie piętro z windą. 5 pokoi, 2 łazienki, 3 W.C. 120m2 + 12m2 mirpeset. 1 miejsce parkingowe. 1 piwnica. Cena: NIS 7,350,000

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Tel-Awiw, Izrael
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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