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Dzielnica mieszkaniowa Superbe rez de jardin neve tzedek

Tel-Awiw, Izrael
od
$3,28M
;
7
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ID: 38394
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Neve Tsedek, 24

O kompleksie

Przeniesienie
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Wspaniały ogród na sprzedaż w Tel- Aviv, w luksusowej dzielnicy Neve Tzedek. Nowy budynek. 4.5 pokoi. 2 łazienki. 114m2 + 58m2 ogród. 1 parking. Mamad. Cena: 10,000,000sh

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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