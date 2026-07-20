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Dzielnica mieszkaniowa Ramat gan vue mer

Ramat Gan, Izrael
od
$1,60M
;
11
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ID: 38324
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasteczko
    Ramat Gan
  • Adres
    Zisman Shalom

O kompleksie

Przeniesienie
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Apartament na sprzedaż w Ramat- Gan, w dzielnicy Bourse, na granicy Tel- Aviv. Piękna wycieczka z strażnikiem 24 / 7, siłownia, sauna i pokój imprezowy. 18 piętro z windą. 5 pokoi, 2 łazienki, 3 W.C. 135 m2 + taras 12 m2 z widokiem na morze. 2 miejsca parkingowe. Bardzo jasne. Wystawy: Południe, Zachód i Północ od tarasu. Cena: 4,890000

Lokalizacja na mapie

Ramat Gan, Izrael
Edukacja
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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