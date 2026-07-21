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Dzielnica mieszkaniowa Duplex toit ramot tsahala

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,28M
;
9
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ID: 38852
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 21.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Dvora HaNevia, 43

O kompleksie

Przeniesienie
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Duplex na sprzedaż w północnym Tel Awiwie, w dzielnicy Ramot Tsahala 2. piętro bez windy 4 kawałki 119m2 + 85m2 taras dachowy Utracony widok 1 Parking 1 piwnica Miklat w budynku Cena: 3,900,000sh

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
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Rekreacja

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Dzielnica mieszkaniowa Duplex toit ramot tsahala
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,28M
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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