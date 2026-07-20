Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement en premiere ligne de mer a bat yam dream tower

Na sprzedaż - Bat Yama Apartament ten znajduje się w najnowszej wieży nad brzegiem morza, oferuje wysokiej klasy usługi i wyjątkowy widok na morze. Charakterystyka właściwości: • 5 pokoi - 115 m2 powierzchni mieszkalnej • Taras słoneczny o powierzchni 14 m2 z łącznym widokiem na morze • Wysoki poziom, doskonała jasność • W pełni odnowiona kuchnia z jakości wykończenia • Apartament z łazienką (prysznic + WC) • 2 miejsca parkingowe Najważniejsze punkty: • Nowy i prestiżowy budynek • Panoramiczny widok na morze z salonu i tarasu • Przeszukana lokalizacja na Rothschild, w pobliżu plaży Rzadki na rynku, idealny do głównego zamieszkania lub inwestycji dziedzictwa morskiego. CENY: 5,590 000 NIS