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Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement en premiere ligne de mer a bat yam dream tower

Bat Jam, Izrael
od
$1,62M
20.07.2026
$1,62M
20.07.2026
$1,66M
;
10
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ID: 38264
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Bat Jam
  • Adres
    Rothschild

O kompleksie

Przeniesienie
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Na sprzedaż - Bat Yama Apartament ten znajduje się w najnowszej wieży nad brzegiem morza, oferuje wysokiej klasy usługi i wyjątkowy widok na morze. Charakterystyka właściwości: • 5 pokoi - 115 m2 powierzchni mieszkalnej • Taras słoneczny o powierzchni 14 m2 z łącznym widokiem na morze • Wysoki poziom, doskonała jasność • W pełni odnowiona kuchnia z jakości wykończenia • Apartament z łazienką (prysznic + WC) • 2 miejsca parkingowe Najważniejsze punkty: • Nowy i prestiżowy budynek • Panoramiczny widok na morze z salonu i tarasu • Przeszukana lokalizacja na Rothschild, w pobliżu plaży Rzadki na rynku, idealny do głównego zamieszkania lub inwestycji dziedzictwa morskiego. CENY: 5,590 000 NIS

Lokalizacja na mapie

Bat Jam, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement en premiere ligne de mer a bat yam dream tower
Bat Jam, Izrael
od
$1,62M
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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