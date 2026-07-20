Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement en premiere ligne de mer a bat yam dream tower

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Na sprzedaż - Bat Yama
Apartament ten znajduje się w najnowszej wieży nad brzegiem morza, oferuje wysokiej klasy usługi i wyjątkowy widok na morze.
Charakterystyka właściwości:
• 5 pokoi - 115 m2 powierzchni mieszkalnej
• Taras słoneczny o powierzchni 14 m2 z łącznym widokiem na morze
• Wysoki poziom, doskonała jasność
• W pełni odnowiona kuchnia z jakości wykończenia
• Apartament z łazienką (prysznic + WC)
• 2 miejsca parkingowe
Najważniejsze punkty:
• Nowy i prestiżowy budynek
• Panoramiczny widok na morze z salonu i tarasu
• Przeszukana lokalizacja na Rothschild, w pobliżu plaży
Rzadki na rynku, idealny do głównego zamieszkania lub inwestycji dziedzictwa morskiego.
CENY: 5,590 000 NIS
Lokalizacja na mapie
Bat Jam, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
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