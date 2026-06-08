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Dzielnica mieszkaniowa Maison individuelle de luxe avec piscine est de raanana

Raanana, Izrael
od
$18,90M
;
9
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ID: 37948
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 8.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    Petah Tikva Subdistrict
  • Miasto
    Raanana
  • Adres
    Atidim

O kompleksie

Przeniesienie
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✨ Luksusowy dom z basenem - East Raanana ✨W jednym z najbardziej poszukiwanych dzielnic Raanana East, w pobliżu Synagogi Ohel Ari, ten dom zbudowany zaledwie 3 lata temu oferuje rzadkie, nowoczesne i eleganckie środowisko życia. Dzielone na 8 pokoi, obiekt oferuje piękne strefy recepcyjne, doskonałą wysokość sufitu i cyrkulacja płynów przeznaczonych do komfortowego życia rodzinnego. ✔️ Basen ✔️ Prywatna winda ✔️ Bardzo duża piwnica z kinem ✔️ Piękny apartament rodzicielski ✔️ Taras przylegający do kuchni ✔️ Nowoczesne usługi ✔️ Ostatnio tylko 3-letni dom Jasny i wyrafinowany obiekt, łączący nowoczesny komfort, woluminy i poszukiwany po lokalizacji.

Lokalizacja na mapie

Raanana, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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