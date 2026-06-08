Dzielnica mieszkaniowa Maison individuelle de luxe avec piscine est de raanana

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✨ Luksusowy dom z basenem - East Raanana ✨W jednym z najbardziej poszukiwanych dzielnic Raanana East, w pobliżu Synagogi Ohel Ari, ten dom zbudowany zaledwie 3 lata temu oferuje rzadkie, nowoczesne i eleganckie środowisko życia.
Dzielone na 8 pokoi, obiekt oferuje piękne strefy recepcyjne, doskonałą wysokość sufitu i cyrkulacja płynów przeznaczonych do komfortowego życia rodzinnego.
✔️ Basen
✔️ Prywatna winda
✔️ Bardzo duża piwnica z kinem
✔️ Piękny apartament rodzicielski
✔️ Taras przylegający do kuchni
✔️ Nowoczesne usługi
✔️ Ostatnio tylko 3-letni dom
Jasny i wyrafinowany obiekt, łączący nowoczesny komfort, woluminy i poszukiwany po lokalizacji.
Lokalizacja na mapie
Raanana, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
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