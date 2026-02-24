Dzielnica mieszkaniowa Superbe studio pres du shuk hacarmel

  1. Realting.com
Tel-Awiw, Izrael
od
$749,265
;
9
ID: 33909
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 23.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Français Français
8 Carmel Street (jedna minuta od morza) Nowe i wyłączne Studio o powierzchni około 50 m2 (oddzielny salon i pokój) Twarz i czarujący! Jasny i funkcjonalny 2. i pół piętra (bez windy) Orientacja wschodniozachodnia

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Dzielnica mieszkaniowa Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Dzielnica mieszkaniowa Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Dzielnica mieszkaniowa Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Dzielnica mieszkaniowa Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Dzielnica mieszkaniowa Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Dzielnica mieszkaniowa Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Netanya, Izrael
od
$752,400
Apartament z bardzo przestronnym, bardzo klarowny i całkowicie niezakłócony widok Situe ma dwa kroki od Kikar i plaży Doskonałe mieszkanie do mieszkania lub inwestycji
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
