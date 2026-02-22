Dzielnica mieszkaniowa Superbe villa en plein coeur de neve tsedek

Luksusowy dom marzeń w Neve Tzedek - 4 Neve Shalom Street, na wyłączną sprzedaż. W samym sercu najpiękniejszej i najbardziej prestiżowej dzielnicy Tel Awiw, na bardzo popularnej ulicy Neve Shalom, 5 minut spacerem od dworca kolejowego i morza. Rzadki dom ze spektakularnym pięknem czeka na Ciebie, łącząc design, komfort i jakość życia na najwyższym poziomie. Ten dom został przebudowany i zaprojektowany przez architekta Manuela Zaguri (oceniony z Bezalel). O powierzchni 266 m2 (na powierzchni 110 m2), rozciąga się na 4 poziomy: • Parter: 76 m2 otwartej przestrzeni mieszkalnej z funkcjonalną i wyposażoną kuchnią oraz duże okna z widokiem na dziedziniec. • Podłoga 73 m2 składa się z 3 sypialni: 2 sypialnie dla dzieci i luksusowy apartament z dużą jasną łazienką i uroczym balkonem z widokiem na dziedziniec. • Pod dachem: 36 m2 z możliwością utworzenia biura, studia lub dodatkowego apartamentu. • Przestronne piwnicy 82 m2, które mogą pomieścić różne działania: kino domowe, siłownia lub zakwaterowanie prywatne. W piwnicy jest mama! Prywatny dwór o powierzchni 33 m2, idealny do przyjmowania, organizowania letnich kolacji lub relaksu w spokoju. Pokryty prywatny parking: prawdziwy przywilej w sercu dzielnicy. Na zarezerwowanym parkingu można zaparkować dodatkowy samochód przed domem.