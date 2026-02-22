  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerozolima
  4. Dzielnica mieszkaniowa Kyriat yovel rehov shtern 2 5 p neuf

Dzielnica mieszkaniowa Kyriat yovel rehov shtern 2 5 p neuf

Jerozolima, Izrael
od
$736,725
;
3
Zostawić wniosek
ID: 33723
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
DLA SPRZEDAŻY - PRAWDOPODOBIEŃSTWO Kyriat Hayovel - Projekt 2.5 szt. 64 m2 2 tarasy - 5,5 m2 każdy Parking Mahsan Dostawa w ciągu 8 miesięcy

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Agreable avec terrasse bel appartement bon emplacement bonnes orientations calme clair dans rue calme neuf
Jerozolima, Izrael
od
$1,00M
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 3 pces avec balcon soucca
Jerozolima, Izrael
od
$830,775
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$4,95M
Dzielnica mieszkaniowa Mini penthouse dexception a vendre
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,10M
Dzielnica mieszkaniowa Duplex a vendre a tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,91M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Kyriat yovel rehov shtern 2 5 p neuf
Jerozolima, Izrael
od
$736,725
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A stunning villa
Dzielnica mieszkaniowa A stunning villa
Jerozolima, Izrael
od
$5,58M
Wspaniała willa w centrum Givat Hambatar, 350 m2 wybudowany, 400 m2 ziemi, ogromny dziedziniec, 60 m2 parking, balkony i więcej
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A vendre duplex rooftop dexception tel aviv rue dizengoff
Dzielnica mieszkaniowa A vendre duplex rooftop dexception tel aviv rue dizengoff
Dzielnica mieszkaniowa A vendre duplex rooftop dexception tel aviv rue dizengoff
Dzielnica mieszkaniowa A vendre duplex rooftop dexception tel aviv rue dizengoff
Dzielnica mieszkaniowa A vendre duplex rooftop dexception tel aviv rue dizengoff
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A vendre duplex rooftop dexception tel aviv rue dizengoff
Dzielnica mieszkaniowa A vendre duplex rooftop dexception tel aviv rue dizengoff
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,94M
Na sprzedaż - ekskluzywny duplex na dachu, Rue Dizengoff, Tel Aviv Wyjątkowy adres na jednej z najpopularniejszych ulic Tel Awiwu, w samym sercu kultury, zakupy i kilka minut od plaż. Główne cechy: Nowy duplex - 6 i 7 piętro 4 szt. - orientacja potrójna Poziom 6: 62 m2 + taras 7 m2 Poziom …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing projet de qualite
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing projet de qualite
Aszkelon, Izrael
od
$815,100
Agamim, penthouse 5 pokoje 130 m2 powierzchni mieszkalnej + 70 m2 taras. mały budynek z 2 właścicieli do makijażu. bardzo inwestowane apenthouse, pergola 60 m2 całkowicie elektryczne. piwnica i 2 miejsca parkingowe. bardzo miły biznes
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się