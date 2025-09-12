Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer dans un bel immeuble luxueux projet de qualite

Odkryj wyjątkowy projekt nieruchomości w Hadera - Guivat Olga Strategicznie zlokalizowany w pobliżu plaży, projekt ten łączy innowacje, komfort i samopoczucie. Dzięki nowoczesnej i zrównoważonej architekturze oferuje unikalne i wyrafinowane środowisko życia. Składa się z dwóch budynków o nowoczesnym wzornictwie, wyróżnia się: Luksusowa hala wejściowa o podwójnej wysokości Wyłączny salon Sklepy u stóp budynku Wyposażona siłownia Centrum handlowe w pobliżu Główne aktywa: Idealna lokalizacja w pobliżu morza Dostawa przewidziana na październik 2028 r. Atrakcyjne warunki wstępne: 20 / 80 płatności i preferencyjne stawki Rzadka okazja do życia lub inwestowania w sercu Hadery, w dzielnicy Guivat Olga.