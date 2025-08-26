  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerusalem
  4. Dzielnica mieszkaniowa Jerusalem arnona

Dzielnica mieszkaniowa Jerusalem arnona

Jerusalem, Izrael
od
$1,64M
26.08.2025
$1,64M
14.07.2025
$1,53M
;
3
ID: 26830
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 26.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerusalem

O kompleksie

ARNONA RESIDENCE PROJECT - Aktualne zajecie: 30 April 2029. Projekt mieszkaniowy w Arnonie, Dwa 22-piętrowe budynki Blisko Ein Guedi Street i blisko Hevron Street obsługiwane tramwajem.. Duży wybór przestronnych 3 i 5 pokojowych apartamentów, te budynki obejmują również minipenthouses i penthouses. Rezydencja obejmuje klub dla mieszkańców, synagogę, siłownię, elegancką halę wejściową oraz crèche z niezależnym wejściem.

Lokalizacja na mapie

Jerusalem, Izrael

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Jerusalem arnona
Jerusalem, Izrael
od
$1,64M
