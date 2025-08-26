Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un immeuble neuf bel appartement projet de qualite

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Analityczne pliki cookie
Pomóż nam ulepszyć wydajność witryny, Twoje doświadczenie korzystania z witryny i uczynić ją wygodniejszą w użyciu. Informacje gromadzone przez tego typu pliki cookie są zbiorcze i dlatego anonimowe. Służy do dostarczania statystycznych wskaźników korzystania z witryny bez identyfikacji użytkowników.
Reklamowe pliki cookie
Pozwól nam obniżyć koszty marketingu i poprawić komfort użytkowania.
Zapisz
Realting.com wykorzystuje pliki cookie, aby usprawnić Twoją interakcję ze stroną internetową. Możesz skonfigurować, które pliki cookies będą zapisywane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się więcej
Mardochee Khayat zaprasza do zamieszkania w jednym z naszych projektów mieszkaniowych w Netanya. Projekt znajduje się w dzielnicy połączenia przed Kiriat Hasharon Bliski nowy dostęp do autostrady 2 (Tel Aviv / Hajfa) Nevo Hasharon Projekt znajduje się w pobliżu kraju Elystour, Synagoga, Supermarket, Gan. Charakterystyka projektu
Kompleks Nevo Hasharon obejmuje 2 wysokowydajne wieże mieszkalne Prestiżowa wieża mieszkalna będzie otoczona przez ogrody i prywatny park zabaw w rezydencji Nevo Hasharon projekt spełnia wszystkie normy środowiskowe i ekonomiczne Piękne lobby o bardzo pięknej wysokości sufitu Ten będzie prezentował straż i dekoracje wykonane przez wskazane 4 luksusowe i szybkie i nowoczesne windy Rezydencja będzie miała siłownię i plac zabaw dla dzieci (jumbori) Projektowi towarzyszy gwarancja bankowa Cechy apartamentu Apartament 5 pokoi wybrzeża powierzchni: 132m2 + 232m2 tarasu Apartament 5 pokoi z powierzchnią: 117m + 21m2 tarasu Wnętrze zapewnienie wysokiej stojącej porcelany granitu kafelki 80 / 80 porcelany granitu kafelki w pokojach lub parkiet z wyboru. Taras wybór płytki, parkiet lub teak Centralna klimatyzacja. Wysokiej jakości Wnętrze Drzwi Kuchnia wybór, wśród najlepszych firm na rynku, Marble Worktop Łazienka Płytka Hanging Toalety elektryczne Sklepy we wszystkich domu Mikser jakości tap Apartament sprzedawane z miejscem parkingowym
Lokalizacja na mapie
Netanya, Izrael
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.