Dzielnica mieszkaniowa En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya

Bardzo piękny projekt na Kiryat Yovel Limitrophe Ramat Denya, rezydencja 3 budynków, w tym 2 budynki 9 pięter i 1 z 16 pięter. Duży wybór mieszkania z dużym balkonem od 2 do 5 pokoi z parter i penthouse. Parking dla każdego mieszkania, piwnice zarezerwowane dla niektórych apartamentów. Dostawa 50 miesięcy. cena wyjściowa za jeden z 2 sztuk: 67 m2 z tarasem 12 m2: 2300000 nis Okręg Kiryat Yovel oferuje wspaniałe widoki i znajduje się w strategicznym miejscu z optymalnym dostępem do głównych dróg, w tym Begin Boulevard i Golomb Street. Obszar jest również idealnie blisko centrum handlowego Malcha i Teddy Stadium. W pobliżu znajdują się dzielnice Beit VeGan oraz Ramat Denya i Ramat Sharet.