  2. Izrael
  3. Jerozolima
  Dzielnica mieszkaniowa En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya

Dzielnica mieszkaniowa En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya

Jerozolima, Izrael
$960,000
26.08.2025
$960,000
14.07.2025
$898,880
5
ID: 26955
Data aktualizacji: 26.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima

O kompleksie

Bardzo piękny projekt na Kiryat Yovel Limitrophe Ramat Denya, rezydencja 3 budynków, w tym 2 budynki 9 pięter i 1 z 16 pięter. Duży wybór mieszkania z dużym balkonem od 2 do 5 pokoi z parter i penthouse. Parking dla każdego mieszkania, piwnice zarezerwowane dla niektórych apartamentów. Dostawa 50 miesięcy. cena wyjściowa za jeden z 2 sztuk: 67 m2 z tarasem 12 m2: 2300000 nis Okręg Kiryat Yovel oferuje wspaniałe widoki i znajduje się w strategicznym miejscu z optymalnym dostępem do głównych dróg, w tym Begin Boulevard i Golomb Street. Obszar jest również idealnie blisko centrum handlowego Malcha i Teddy Stadium. W pobliżu znajdują się dzielnice Beit VeGan oraz Ramat Denya i Ramat Sharet.

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael

