Dzielnica mieszkaniowa Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595

Żyj bezpiecznie, swobodnie, w ciepłym i eleganckim otoczeniu.
Ta rezydencja została zaprojektowana dla tych, którzy chcą zachować pełną autonomię, jednocześnie ciesząc się bezpiecznym, przyjaznym i wysokiej klasy środowiskiem.
Bezwzględne bezpieczeństwo - codzienna spokój
24 / 7 ochrona ze stałą ochroną
Kontrolowany dostęp i ciche środowisko mieszkalne
Pocieszające ramy dla ciebie i twoich bliskich, bez kompromisu w sprawie twojej niezależności
Prawdziwe życie w sąsiedztwie, przyjazne i ciepłe
Luksusowe lobby, miejsce spotkań i wymiany
Synagoga w rezydencji, wspierająca więzi społeczne
Humanitarne rezydencje, idealne do tworzenia relacji przy jednoczesnym poszanowaniu prywatności wszystkich
Całkowita autonomia, w domu, na zawsze
Apartamenty od 2 do 5 pokoi, z balkonem lub dużym tarasem
Nieruchomość zarejestrowana w Tabou: jesteś w pełni własnością obiektu
Brak obowiązku usługowego: swobodnie wybrać to, czego potrzebujesz, kiedy chcesz
A la carte service, zgodnie z twoimi życzeniami
Restauracja
Sala sportowa
Usługi w zakresie opieki medycznej i wsparcia
➡️ Pozostajecie niezależni, z rozwiązaniami na wyciągnięcie ręki
Idealna lokalizacja
Sklepy i obiekty w pobliżu
Zaledwie 20 minut od centrum Jerozolimy
Obniżone opłaty za kondominium, rzadka korzyść dla rezydencji tej pozycji
Doskonałe połączenie bezpieczeństwa, konwiwizmu, komfortu i wolności.
Miejsce życia zaprojektowane na dziś i na przyszłość.
Lokalizacja na mapie
Jerusalem, Izrael
Sklepy spożywcze
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.