Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet a katamonim jerusalem

Nowy projekt zlokalizowany w Jerozolimie Katamon blisko wszystkich obiektów, sklepów, restauracji, Canion Hadar, w pobliżu Emek refaim...
Budynek 7- piętrowy
dostępne w marcu 2026 r.
Pinoui / binoui, ogrzewanie podłogowe, winda, parking, piwnica opcjonalna, domofon
Ostatnie apartamenty 1, 4p, rez de Jardin
131 M2 i 28m2 ogród na 5.270.000sh
4p, 113m2 i 35m2 ogród do 4.720.000sh
Ceny podlegają zmianie i nie zawierają opłat naszej agencji, które są 2% bez podatków
Aby uzyskać więcej informacji lub zorganizować wizytę,
Zadzwoń natychmiast pod numer 054 946 1963
Lokalizacja na mapie
Jerusalem, Izrael
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
