Canggu, Indonezja

od €165,250

49 m² 1

Poddaj się: 2023

Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! Kompleks mieszkaniowy premium SUNNY APART I znajduje się 300 metrów od plaży Batu Belig w dzielnicy Changu na wyspie Bali. Dostępne są apartamenty z wystrojem wnętrz i meblami. Wszystkie apartamenty są wynajmowane z komunikacją, wysokiej jakości wykończeniami, sprzętem gospodarstwa domowego i meblami. Nabycie mieszkania z początkowym wkładem w wysokości 50% i nieoprocentowaną ratą w wysokości 6 miesięcy. Kompleks zbudowany jest z 4 pięter w nowoczesnym stylu architektonicznym. Tutaj możesz odpocząć i cieszyć się przyrodą w pięknym otoczeniu. W pobliżu kompleksu znajdują się wszystkie udogodnienia niezbędne do komfortowego pobytu: kawiarnie, kluby sportowe i plażowe, kompleksy spa, sklepy, szkoły i przedszkola, parking, basen, coworking. Changu jest najpopularniejszym miejscem turystycznym na Bali. Oto najlepsze miejsca do surfowania, wiele barów, restauracji, klubów, centrów rozrywki i sportu. Dlatego cieszy się zwrotem z inwestycji - 13-22%. Zadzwoń do nas, a my zapewnimy bezpłatny wybór najlepszych obiektów Gruzji do Twojego budżetu i życzeń! Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne: - Wybierzemy nieruchomości na Bali do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO; - Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 15-20%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały; - Ceny nieruchomości na Bali rosną o około 15-20%; - Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach; - Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami; - Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju; - Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie; - Nieoprocentowane wygodne raty.