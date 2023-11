Canggu, Indonezja

od €319,742

Najdłuższy basen na świecie to 190 m, położony na dachu zaskoczy najbardziej wyrafinowanych nabywców nieruchomości. Wszystkie niezbędne udogodnienia do życia i rekreacji znajdują się na terenie kompleksu - centrum fitness, miejsce do pracy, restauracja na najwyższym piętrze. Zalety Przewidywane obłożenie kompleksu wynosi 90% i więcej. Wysoki potencjał zysku i odsprzedaży. Przewidywana rentowność kompleksu w ciągu pierwszych 3 lat od bieżących cen - 15-17%. Najwyższej jakości materiały wykończeniowe. Każdy centymetr kwadratowy jest przemyślany w najdrobniejszych szczegółach. Lokalizacja i pobliska infrastruktura Kompleks położony jest w regionie Berawa, 500 metrów od oceanu, w turystycznym centrum Bali. Kompleks otoczony jest najlepszymi klubami plażowymi na Bali, najlepszymi miejscami do surfowania, setkami popularnych miejsc, kawiarniami i restauracjami, a także całą niezbędną infrastrukturą do życia i rekreacji.